FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 770

Что то у меня такое ощущение, что с байем меня кто то  подставил
 
yurchenko:
пока неи. что то за 2 недели поменялось?
Ничего, как покупали так и покупают.
 
Alexey:

Номер ордера затираете, думаете отследят?

Что то лимитку далеко задвинули, думаете дойдет?

Конечно ,  тут  разве нет  людей  от  брокеров ( кухонь). ???

Дойдёт  или  нет -  посмотрим  . 
в  б/у  можно  перевести  быстро .

Спасибо !
 
Alexey:
Не боись, Учитель с евро угадал)))
 
tuma88:
Думаю нет, делать им нех)))
 
Alexey:
Может , как  и говорилось  ранее-  возвратилась тестировать уровень.
Не надо делать поспешных выводов.

Я только профурсеткой занимаюсь.

Спасибо !
 
stranger:
а как же поиграть  против ? )
Хотя, я  только  высказал  предположение.

Спасибо !
 
tuma88:

Они сами справляются)
 
stranger:
Не боись, Учитель с евро угадал)))
ускорил рост , а то клиент волнуется )))
 
stranger:
Ничего, как покупали так и покупают.
Приму с достоинством поражение!
