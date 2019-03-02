FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 770
пока неи. что то за 2 недели поменялось?
Номер ордера затираете, думаете отследят?
Что то лимитку далеко задвинули, думаете дойдет?
Дойдёт или нет - посмотрим .
в б/у можно перевести быстро .
Спасибо !
Что то у меня такое ощущение, что с байем меня кто то подставил
Конечно , тут разве нет людей от брокеров ( кухонь). ???
Что то у меня такое ощущение, что с байем меня кто то подставил
Может , как и говорилось ранее- возвратилась тестировать уровень.
Не надо делать поспешных выводов.
Я только профурсеткой занимаюсь.
Спасибо !
Думаю нет, делать им нех)))
а как же поиграть против ? )
Хотя, я только высказал предположение.
Не боись, Учитель с евро угадал)))
Ничего, как покупали так и покупают.