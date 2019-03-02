FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 947
merhaba ve işte dalgıcı çözüyoruz ...
http://www.youtube.com/watch?v=r4eQtccwOZw
çok fazla iyimser var, yine de bastırmamız gerekiyor)
Herkese selam. Burada görev yaptı, gitti ama dünyada değişen bir şey yok.
merhaba mahkumlar =)
af? =) veya tüm terim otmatal? =)
hayır, gerek var mı? Boyu hakkında bazı şüphelerim var
hangi yıl? 2003? evet hazırlanıyor.
Herkes altın mı aldı?
Sadece tokatlanmayı sevenler...
zaten birden fazla)
ayrıca yaklaşık olarak 1191 ve 1174 için gecikmeler var)