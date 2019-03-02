FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 949
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
euro pound ileri geri yuvarlandı
Kanala geri tırmanmak istiyorum...
Çamurlu diyorum, ne seviyem var, ne de net talimatlarım, her şey sular altında kalmış gibi...
Kanadalı bir şey zayıf bir şekilde shpokaet ... Pekala, bekliyorum, bekliyorum
Dediğim gibi çamurlu, üzerinde ne seviyem ne de net yönlendirmelerim var, sanki her şey sular altında kalmış gibi...
Kanadalı bir şey zayıf bir şekilde shpokaet ... Pekala, bekliyorum, bekliyorum
ve ben...
ve ben...
Sıkı tutun, takas yardımcı olacaktır!
Ey Eylül...
vay, nisan...
Belirtilen kârlı harrier'in neden satıldığını biliyor musunuz?
Ey Eylül...
vay, nisan...
Belirtilen kârlı harrier'in neden satıldığını biliyor musunuz?
Ey Eylül...
vay, nisan...
Belirtilen kârlı harrier'in neden satıldığını biliyor musunuz?
Söyle bana, yolu kim gösterdi? Ilyuha! )
1.2550'de direnç görüyorum, bu seviyenin üzerinde satmamak daha iyi.
Bu arada satışlar... 1.2400'ü kırmak istiyorum, şimdiden ikinci günü bekliyorum...