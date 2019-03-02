FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 944
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Grafiklerinizde çizgiler arasındaki mesafelerin neredeyse eşit olduğunu görüyorum (bundan bahsediyorum.. kendim için uzun zaman önce belirli bir kalıp buldum , piyasada sadece bir rakam var ve fiyat için zamanında ) bir baykuş yazmaya çalıştım ve ilginç olan ne işe yarıyor) .. yani mesafeler neredeyse eşit mi yoksa buna nasıl dikkat etmediniz*?
pound çubukları:
Merhaba !
Bizim kaltağımız kalkmadı.
Herhangi bir açıklama var mı?
Teşekkür ederim !
Genel olarak, yarın da nonki olacak, bu yüzden piyasada sürekli bir cazibe olacak, bence birçok insan birleşecek veya düşüşe geçecek, Myth'in yazdığı gibi, aralarında sigara içmek daha iyi
Ve sonra, neler olup bittiğini, hindistan cevizinin neden büyümediğini açıklamak için suçlayacak birini, Strange'i veya başka birini aramaya başlarlar.
antiresno, bu sihirli sayı nedir?
altın oran, burada net olmayan şey))))
altın oran, burada net olmayan şey))))
belirsiz...
"Fiyat ve zaman açısından sadece bir rakam var" - aynı pound üzerinde gösterebilir misiniz?
belirsiz...
"Fiyat ve zaman açısından sadece bir rakam var" - aynı pound üzerinde gösterebilir misiniz?
Hala pound satmaya devam ediyorsun, TP nerede?
gün, daha küçük daha yüksek:
gün, daha küçük daha yüksek:
heh, zaten Strange'den tüm kârı almak istiyorsun?))
Bir düşüş konusunda uyarılmışlar gibi görünüyor...
çubuklar - bu onlardan bir alım elde etmek için fiyatı yapay olarak ters yönde itiyor %161.8
22 Ocak'ta bir satış gösterdiler, 03 Mart'ta kar bölgesine yaklaştılar: