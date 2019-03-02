FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 944

azfaraon :
Grafiklerinizde çizgiler arasındaki mesafelerin neredeyse eşit olduğunu görüyorum (bundan bahsediyorum.. kendim için uzun zaman önce belirli bir kalıp buldum , piyasada sadece bir rakam var ve fiyat için zamanında ) bir baykuş yazmaya çalıştım ve ilginç olan ne işe yarıyor) .. yani mesafeler neredeyse eşit mi yoksa buna nasıl dikkat etmediniz*?
antiresno, bu sihirli sayı nedir?
 

pound çubukları:


 
tuma88 :

Merhaba !
Bizim kaltağımız kalkmadı.

Herhangi bir açıklama var mı?

Teşekkür ederim !
Bugün, ECB niceliksel gevşeme için bir matbaa başlatıyor, bu yüzden bunun neye yol açabileceğini bir düşünün, euro küreklerle kürek çekebilir ve buna göre fiyat düşmeli, bu yüzden önceden satıyorlar, genel olarak biz pariteye doğru ilerliyoruz ve rakamlar netleşir netleşmez bugün birkaç incir daha düşeriz ya da fazla sıçrama olmaz
 

Genel olarak, yarın da nonki olacak, bu yüzden piyasada sürekli bir cazibe olacak, bence birçok insan birleşecek veya düşüşe geçecek, Myth'in yazdığı gibi, aralarında sigara içmek daha iyi

Ve sonra, neler olup bittiğini, hindistan cevizinin neden büyümediğini açıklamak için suçlayacak birini, Strange'i veya başka birini aramaya başlarlar.

 
altın oran, burada net olmayan şey))))

 
belirsiz...

"Fiyat ve zaman açısından sadece bir rakam var" - aynı pound üzerinde gösterebilir misiniz?

 
Hala sterlinle satmaya devam ediyorsun, TP nerede?
 
gün, daha küçük daha yüksek:


 
heh, zaten Strange'den tüm kârı almak istiyorsun?))
 
Bir düşüş konusunda uyarılmışlar gibi görünüyor...

çubuklar - bu onlardan bir alım elde etmek için fiyatı yapay olarak ters yönde itiyor %161.8

22 Ocak'ta bir satış gösterdiler, 03 Mart'ta kar bölgesine yaklaştılar:


