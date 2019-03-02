FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1536

Yeni yorum
[Silindi]  
nasıl bakarsanız bakın her şey kavga ediyor =)
 
Ishim :
pound aşağı beraberlik gösterisi beceri

Cehennem sterlini aşırı ısındı, ama yarına kadar bir şey söylemeyeceğim, çevrimiçi izlemek için çok tembelim. Yarına kadar, hayır, onun ve Audi hakkında daha fazla bir şey söylemeyeceğim)))

Daniel Stolnikov :
Tahminimin gelişimini izlerseniz (1.138 seviyesinden toparlanma) - 1.1058-1.085'e geri dönüş mümkündür

1127'den aşağı değil ve sonra çok büyük bir soru altında, pek sanmıyorum.

 
Ishim :
şişkinliğin var mı espumizan'ı dene!!!
Sensei, tabi ki tablet konusunda bir otoritesiniz...
teşekkürler ama kullanmıyorum
 
Roman Busarov :
nasıl bakarsanız bakın her şey kavga ediyor =)
Sensei başladı, neredeyse başardık)))
 
stranger :

Aşırı ısınmış pound...

Sıcaklık. ;))

 
Ishim :
ve Keçe çizmelerde Strand (((
Ve müzik?

yaratıcı değil)))


 
Anatoli Kazharski :

Sıcaklık. ;))

Onlara sayıları verelim mi?

 
Genel olarak, yani, başın arkası, şu anda 5698 sterlin üzerinde, kısa vadeli alıcıların %91'inin onu terk etme zamanı, yarın veya yarından sonraki gün, en az 55'e düzeltecekler.)
 
stranger :

Onlara sayıları verelim mi?

Evet ve zaten çatıdan seslendirilen şey. ))
 
Anatoli Kazharski :
Evet ve zaten çatıdan seslendirilen şey. ))
Hala inanmayacaklar
1...152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543...2119
Yeni yorum