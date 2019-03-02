FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 950

chepikds :

Dediğim gibi çamurlu, üzerinde ne seviyem ne de net yönlendirmelerim var, sanki her şey sular altında kalmış gibi...

Kanadalı bir şey zayıf bir şekilde shpokaet ... Pekala, bekliyorum, bekliyorum

bu yüzden 1.2650 seviyesi hala çok uzakta olana kadar bekleyin, ancak kendini işaret ediyor

ve baksokad tarafından yapılan alımlarda zaten kârlı olan fena değil))

 
Spekul :

Piç kuruları, büyükannem saçlarını kesti
 
evet, aslında, satanların siparişleri itfa edilir
 
son kez soruyorum. herkes altın aldı mı?
 
alanlara tokat at, alım için hedef seviye 1180
 
Peki o zaman kendi başımayım. Uçacağım
 
hedef seviyeyi bekleyin!
 
Teşekkür ederim

başarılı uçuş

 
Katıl, neden kenarda otur
 
Hayır hepsi değil! Neden satın almak için bu kadar acele ediyorsunuz?
