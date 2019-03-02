FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1849

Luntik torkt yüksek ve orta aralıkta ilk bozulmamış:


 
Lesorub :

ve euro bedava...


Her nedense, freebie askıda kaldı, zaten 3 gündür yüz puan gidiyor. Toplayacak hiçbir şeyim yok.

Biri basabilir mi?

 
Lesorub :
Çok ama daha iyi iki Böylece, gelişmekte olan pazara mümkün olan tüm yardımı yapacaksınız.
 
o zaman hepsi asılır...

ormanın ışını...

 
Kilo verdi, çok erken değil mi, soru bu...
 
Lesorub :

o zaman hepsi asılır...

ormanın ışını...

Evet, hayır, donmaz, böyle asılı kalmak bir UFO değil
 
Evet, hiç bu kadar çok şey görmemiştim...
 
Kilonun üzerinde bir kelebek beliriyor, sanırım bir yerlerde zaten düşüşe daha yakınız
Dosyalar:
image.jpg  114 kb
 
-Aleks- :
Kilo verdi, çok erken değil mi , soru bu...
seviyelerde kiwiaudi, işte bütün mesele bu...
