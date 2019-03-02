FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1849
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Luntik torkt yüksek ve orta aralıkta ilk bozulmamış:
ve euro bedava...
Her nedense, freebie askıda kaldı, zaten 3 gündür yüz puan gidiyor. Toplayacak hiçbir şeyim yok.
Biri basabilir mi?
Nedense freebie askıda kaldı, zaten 3 gündür yüz puan gidiyor . Toplayacak hiçbir şeyim yok.
Biri basabilir mi?
Kuraya git , ya da ikiye daha iyi.Böylece gelişmekte olan pazara mümkün olan her türlü yardımı yapacaksın.
o zaman hepsi asılır...
ormanın ışını...
o zaman hepsi asılır...
ormanın ışını...
Evet, hayır, donmaz, böyle asılı kalmak bir UFO değil
Kilo verdi, çok erken değil mi , soru bu...