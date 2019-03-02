FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1848

[Silindi]  

Oh, bugün bir pound için bir sürprizle oranı nasıl düşürecekler =)

amerler yükseltene kadar yarım yıl tutacaklar ve sonra toplantı yoluyla kendileri yükseltecekler =))))))

HAYALLER ........

 
Roman Busarov :

HAYALLER ........

Ve böylece verecekleri gibi bir h1 mum aşağı ile 500 puan ))
[Silindi]  
Nikolai Romanovskyi :
Ve böylece verecekleri gibi bir h1 mum aşağı ile 500 puan ))

700 =))

 
Roman Busarov :

Hayal ettiler, monitöre baktılar, ağladılar, eserle siteyi açtılar, güldüler, kapattılar ve tekrar hayal kurdular.
 

yükselt, alçalt...

aptallara bak...

[Silindi]  
Lesorub :

yükselt, alçalt...

aptallara bak...

=)) uh tamam makarek.... bu bir bahis değil =) bu İngiltere Merkez Bankası'nın toplantısına ilişkin bir rapor = )
 

kuklacı çıldırdı...

eurodoll düşündü...

 

taze kırmızı:


 

ve euro bedava...


 

hamster hamster...


