FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1853
Fiyat tablosuna göre falcılık dışında hiçbir şeye hazır değilsiniz)
Evet tabi ki tartışmıyorum haklısın hocam))
Fiyat tablosuna göre falcılık dışında hiçbir şeye hazır değilsiniz)
Listelerdeki karanlıkları, ne yazık ki sizin bilgece konuşmalarınızdan daha kötü değil...
İki hafta boyunca herkesi troller ve Audi için pozlar "verir". Ve sonuç nedir??? karanlık çizelgelerindekiyle aynı... kişisel bir şey değil
Fiyat tablosuna göre falcılık dışında hiçbir şeye hazır değilsiniz)
Bu konu bağlamında, Öğretmen o değil, SİZsiniz. Bu konudaki öğretmen nasıl yapılmayacağını öğretiyor. )))
Hatalarından ders almak en iyisidir. ;)
Hocam yanlış soru soruyorsunuz ))
tımarhane))). Herkesle sohbet etmek güzeldi, çitindeyim