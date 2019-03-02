FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1853

Fiyat tablosuna göre falcılık dışında hiçbir şeye hazır değilsiniz)
 
stranger :
Evet, elbette, tartışmıyorum, iyisin öğretmenim))), tahmin ediyorum, ama sadece 5 dakika sonrasını görmek istiyorum))
 
Nikolai Romanovskyi :
Bu konu bağlamında, Öğretmen o değil, SİZSİNİZ. Bu konudaki öğretmen nasıl yapılmayacağını öğretir. )))
 
stranger :
Listelerdeki karanlıkları, ne yazık ki sizin bilgece konuşmalarınızdan daha kötü değil...

İki hafta boyunca herkesi troller ve Audi için pozlar "verir". Ve sonuç nedir??? karanlık çizelgelerindekiyle aynı... kişisel bir şey değil

stranger :
işte soru.. 15 Nisan'dan beri sabit 0.1 lot kaç puan kazandınız?
 
Anatoli Kazharski :
Burada saldırdılar, ticareti mi tartışıyorlar? Yoksa sadece Öğretmen'in görüşü mü var ve diğerleri onu koyun gibi takip ediyor? Ya ben bir hata yaptım
 
MHouse :
azfaraon :
Nikolai Romanovski :
Hocam yanlış soru soruyorsunuz ))
 
Anatoli Kazharski :
Zadolbalsya - kendinize dönün. dinlenme bir aktivite değişikliğidir
 
Anatoli Kazharski :
tımarhane))). Herkesle sohbet etmek güzeldi, çitindeyim
 
Nikolai Romanovskyi :
Çok geç olmadan pozisyonu kapatın . )
