FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1854

Volatiliteye 40 dakikadan az bir süre kaldı)
 
Anatoli Kazharski :
Çok geç olmadan pozisyonu kapatın . )
Bir tımarhane gibi, bugün sadece kamikaze fOMS'de işlem görecek)))
 
Nikolai Romanovskyi :
Forex'in zaten doğmasına izin verin. Hareket yok.
 
forexman77 :
Pound'da, birkaç hafta içinde 5 rakam geçti. )
 
stranger :
Hafta sonu yazacağım, şu an biraz meşgulüm.
tamam
 
Herkes sessiz olsun! Teklif etmek
 
Daniil Stolnikov :
Aynı olacak. Yorumlara bakacağız.
 
Nikolai Romanovskyi :
Evet, elbette, tartışmıyorum, iyisin öğretmenim))), tahmin ediyorum, ama sadece 5 dakika sonrasını görmek istiyorum))

İşte bir gözleme kurbağasısın, nasıl cevap verebilirim, yani uzaklaşıyorsun!

Bir öğretmen olarak beş dakika ilerisini görmek istersiniz

lanet olsun ayrımcılık

[Silindi]  
%0.25
Öncesi
 %0.25
Uzlaşma
 %0.25
Gerçek
 
forexman77 :
evet - yorumlar zhahnut olabilir))
