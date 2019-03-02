FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1847
peki patatesleri hatırlıyorum ve sizinle paralel bir başlıkta konuşmuştum )) Konuşmalarınızdan anladığım tek şey dengesizliğin olduğu seviyeler olduğu.
Onları nasıl doğru hesaplayacağımı anlamıyorum.
Örnek olarak günlük raporları alın. Yenisinden gelen değerleri eskisinin değerleriyle mi eklemeniz gerekiyor yoksa yenisinde her şey dikkate alındı mı? Başlangıç noktası olarak hangi referans noktası alınmalıdır?
Her şey orada yazıyor.
işte cevabın
ve bu yüzden audi hiçbir yere gitmedi
güçlü sıkıştırma
seviyeler arasındaki bölgede güvenli bir şekilde ticaret yapmak mümkündü
Bugünlük "sadaka"nın sonu bu =)
Bu seviyeleri en azından her gün atabilirim (önemli olan bizi atmamaları...)
Vay be, bir yıl bile olmadı...
Bu seviyeler bir şey değil. Hamster seti devam ediyor.
Audi'ye dokunmayın)
Üçüncü gün için GBPNZD'ye bakıyorum. Güneşlenme zamanı gelmedi mi? 2.188
iki ay önce kendime böyle bir plan çizdim ve sınırlar çizildi, şimdi işbaşındalar
bu hayır işi bitti bu başlığın son moda sözü...