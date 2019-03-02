FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1847

Daniil Stolnikov :
peki patatesleri hatırlıyorum ve sizinle paralel bir başlıkta konuşmuştum )) Konuşmalarınızdan anladığım tek şey dengesizliğin olduğu seviyeler olduğu.

Onları nasıl doğru hesaplayacağımı anlamıyorum.
Örnek olarak günlük raporları alın. Yenisinden gelen değerleri eskisinin değerleriyle mi eklemeniz gerekiyor yoksa yenisinde her şey dikkate alındı mı? Başlangıç noktası olarak hangi referans noktası alınmalıdır?
Her şey orada yazıyor.
 
stranger :
konunun adını hatırlıyormusun ))
 
Roman Busarov :

işte cevabın

ve bu yüzden audi hiçbir yere gitmedi

güçlü sıkıştırma

seviyeler arasındaki bölgede güvenli bir şekilde ticaret yapmak mümkündü

Bugünlük "sadaka"nın sonu bu =)

Bu seviyeleri en azından her gün atabilirim (önemli olan bizi atmamaları...)



Vay be, bir yıl bile olmadı...

 
Lesorub :

Bu seviyeler bir şey değil. Hamster seti devam ediyor.

 
Şimdi ekranınıza bakın. Öyle gibi görünmek? Değil? Ve ne?)))
Lesorub :

Allah aşkına =)
 
stranger :

Bu seviyeler bir şey değil. Hamster seti devam ediyor.

stranger :
Audi'ye dokunmayın)
GBPAUD'a da dikkat edin, çok lezzetli bir lokma...
 
vaz :
Üçüncü gün için GBPNZD'ye bakıyorum. Güneşlenme zamanı gelmedi mi? 2.188

iki ay önce kendime böyle bir plan çizdim ve sınırlar çizildi, şimdi işbaşındalar

bu hayır işi bitti bu başlığın son moda sözü...

