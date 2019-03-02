FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1843

costy_ :

Değişim için herhangi bir ön koşul var mı? bence hayır.

hepsi çitin üzerinde, sessiz.

1. önkoşulları koyun - alacaklar ve değiştirecekler ve kimseye sormayacaklar))
2. Yerinde bıraksalar bile, piyasanın beklentileri vardır ve fiyat yine de tepki verecektir.
 
Bence sterlin büyümeye devam edecek




Ayın üçüncü ve dördüncü haftalarının seçenek seviyeleri arasında en iyi çalışma olduğunu fark ettim, hacimler işe yarıyor // Acaba gerçekten böyle mi?
 
Nikolai Romanovskyi :
Bence sterlin büyümeye devam edecek




Ve çok fazla büyüyeceğini sanmıyorum.
 
stranger :
Ve çok fazla büyüyeceğini sanmıyorum.
1.57 uzak mı..?
Evgen-ya1 :
Ayın üçüncü ve dördüncü haftalarının seçenek seviyeleri arasında en iyi çalışma olduğunu fark ettim , hacimler işe yarıyor // Acaba gerçekten böyle mi?

evet =) çünkü sözleşme o zamana kadar %60 oranında tamamlandı ve sadece ek ticaret devam ediyor. ki bunu hesaplamak gerçekten çok daha kolay.

her şeyi doğru hesaplarsanız, bunu başarabilirsiniz.

 
Evgen-ya1 :
1.57 uzak mı..?
Bence 5750-58, 5850 olası değil.
 
Roman Busarov :

evet =) çünkü sözleşme o zamana kadar %60 oranında tamamlandı ve sadece ek ticaret devam ediyor. ki bunu hesaplamak gerçekten çok daha kolay.

her şeyi doğru hesaplarsanız, bunu başarabilirsiniz.

audi olur mu


stranger :
Bence 5750-58, 5850 olası değil.
5680+-20 baştan geçilmelidir
Lesorub :

audi olur mu


mevcut olanlardan düşmezsek 80+ görürüz
