FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1843
Değişim için herhangi bir ön koşul var mı? bence hayır.
hepsi çitin üzerinde, sessiz.
2. Yerinde bıraksalar bile, piyasanın beklentileri vardır ve fiyat yine de tepki verecektir.
Bence sterlin büyümeye devam edecek
Ve çok fazla büyüyeceğini sanmıyorum.
Ayın üçüncü ve dördüncü haftalarının seçenek seviyeleri arasında en iyi çalışma olduğunu fark ettim , hacimler işe yarıyor // Acaba gerçekten böyle mi?
evet =) çünkü sözleşme o zamana kadar %60 oranında tamamlandı ve sadece ek ticaret devam ediyor. ki bunu hesaplamak gerçekten çok daha kolay.
her şeyi doğru hesaplarsanız, bunu başarabilirsiniz.
1.57 uzak mı..?
audi olur mu
Bence 5750-58, 5850 olası değil.
audi olur mu