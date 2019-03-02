FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1851
Funtik üzerine haber çarptı. Şimdi yol çok açık (eğer daha yükseğe kırılırsa):
Bunu ilk kez nasıl vurdu ve yendi
Zaten bir düzeltme istiyor, sanırım bugün 1.5550'ye uçacağız.
Ve ha, hadi uçalım, Çinli bir göçmen hangi roket gemilerini uçuşlar için topladı?
Normal teknik, iPhone'larla dışarı çıkın ve hiçbir şey, buggy değiller))
Seç
Ya da belki şöyle:
Seç
Yunanlılar nasıl olduğunu gösterecek, bence düz dönem geliyor
Bu arada Aussie hamster kazanıyor. Tek soru ne kadar düşük? (düşmeye hazır)