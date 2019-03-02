FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1851

Daniil Stolnikov :
Funtik üzerine haber çarptı. Şimdi yol çok açık (eğer daha yükseğe kırılırsa):

Bunu ilk kez nasıl vurdu ve yendi
 
Alexey Busygin :
Zaten bir düzeltme istiyor, sanırım bugün 1.5550'ye uçacağız.
 
Bu arada Aussie hamster kazanıyor. Tek soru ne kadar düşük? (düşmeye hazır)
 
Nikolai Romanovskyi :
Ve ha, hadi uçalım, Çinli bir göçmen hangi roket gemilerini uçuşlar için topladı?
 
Alexey Busygin :
Normal teknik, iPhone'larla dışarı çıkın ve hiçbir şey, buggy değiller))
 
Nikolai Romanovskyi :
Çinli bir asfalt finişeri tarafından Çin ayakkabılarıyla yuvarlanan asfaltta
 
Ya da belki şöyle:



Daniil Stolnikov :
Ya da belki şöyle:



Yunanlılar size nasıl olduğunu gösterecek! Bence düz zaman
 
Alexey Busygin :
Karabuğday? Hiç bir şey. Seçenekler
 
Daniil Stolnikov :
Set 7700'ün üzerindeydi ve şimdi hayır için gidiyoruz)))
