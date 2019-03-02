FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1856
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ay tutulması sona eriyor, hasta ayılana kadar satın alacağım ...
150p kadar aptalca bir şey geçmedi)) soru nerede yavaşlıyoruz?
%50 fibo nedir? Bana bir şey söylemiyor.)
%50 fibo nedir? Bana bir şey söylemiyor.)
Audi hakkında daha fazla hikaye bekliyorum) Burn)))
bugün değil...
palyaçolar olmadan .... yarın çizeceğim Che Nuno, kalpten ve çıkarsız ...
ve ene için geceleri:
bugün değil...
palyaçolar olmadan .... yarın çizeceğim Che Nuno, kalpten ve çıkarsız ...
ve ene için geceleri:
İlya, sen bir emir subayı değilsin, bir düşün0
bu yüzden sancak daha gelişmişti ...
depoda veya başka giysilerde alkol var...
bu yüzden bir yüzyıl yaşa, bir yüzyıl öğren (şimdiye kadar...)
bu yüzden sancak daha gelişmişti ...
depoda veya başka giysilerde alkol var...
öyleyse bir yüzyıl yaşa, bir yüzyıl öğren (şimdiye kadar...)
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1622#comment_1639306
hepinize teşekkür ederim =)