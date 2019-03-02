FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1845

stranger :
Orada hamster toplarlar)
 
Lesorub :
Aşağıda hangi kırmızı çizgiler çizilir))
 
stranger :
audi gut...
 
Tuma ve Öğretmen dağlarda pire yakalar)))
 
Üçüncü gün için GBPNZD'ye bakıyorum. Güneşlenme zamanı gelmedi mi? 2.188
 
Lesorub :

peki o zaman, kivi bugün için şöyle:


https://www.mql5.com/en/blogs/post/641550
NZD/USD: PARTİ YIL SONUNDA 0.6800'E ULAŞACAK MI?
Perşembe günkü olağan toplantısında, RBNZ resmi faiz oranını 25 baz puan indirerek %3,25'e düşürdü. Banka başkanı Graham Wheeler, para politikasında daha fazla gevşemenin Yeni Zelanda'daki ekonomik duruma bağlı olacağını söyledi. Bu haber üzerine NZD/USD paritesi gün içinde yaklaşık 200 puan kaybetti ve işlem gününü 0.7011 fiyattan kapattı.
Bugün paritenin düşüşü devam etti. Ek bir baskı faktörü, RBNZ'nin 2015 sonunda NZD/USD çifti için tahminini 0.7000'den 0.6800'e düşürmesiydi.
stranger :
Aşağıda hangi kırmızı çizgiler çizilir))

http://fxtrade.oanda.com/analysis/historical-open-orders

Oande'de müşterilerin audi tarafından 76'dan satın alacakları görülebilir.

ama ben euroyu izlerken, alımlarının pek bir anlamı yok -ki bu beklenebilir bir şey-

Daniil Stolnikov :
çalışmadı. doğru Eski dedi - hiçbir şey hakkında hepsi bu. Bu seviyeleri nereden aldı? nasıl saydın? Hepsi saçmalık - parmaktan emildi))

eleştirmeyin, önerin

anladığım kadarıyla opts seviyeleri bültende yazıyor - herhangi bir aptal onları oraya götürebilir, bu ipliğin gizli bir teknolojisi değil - başka bir şey de açık bir konu var

çok sayıda grev - ve ana seviyeyi hangi seviyede değerlendireceksiniz - en fazla hacmin olduğu veya yakınında çok sayıda olduğu

- bilirsin....

sen nasıl istersen öyle...

ama yine de tam olarak vurmayacaksınız - iplik ayrıca 20 pip kaçırıyor ... ama neden gerekli,

bu yüzden ahbap davayı yazıyor gibi görünüyor

Lesorub :

O zaman bugünü karşılaştırmak gülünç olur:


işte cevabın

ve bu yüzden audi hiçbir yere gitmedi

güçlü sıkıştırma

seviyeler arasındaki bölgede güvenli bir şekilde ticaret yapmak mümkündü

Bugünlük "hayır"ın sonu bu =)

 
Zogman :

eleştirmeyin, önerin

anladığım kadarıyla opts seviyeleri bültende yazıyor - herhangi bir aptal onları oraya götürebilir, bu ipliğin gizli bir teknolojisi değil - başka bir şey de açık bir konu var

çok sayıda grev - ve ana seviyeyi hangi seviyede değerlendireceksiniz - en fazla hacmin olduğu veya yakınında çok sayıda olduğu

- bilirsin....

sen nasıl istersen öyle...

ama yine de tam olarak vurmayacaksınız - iplik ayrıca 20 pip kaçırıyor ... ama neden gerekli,

bu yüzden ahbap davayı yazıyor gibi görünüyor

Henüz bir şey teklif edemem, ama bilmediklerime güvenmek için de acelem yok))

Evet, seviyeler bültende yazıyor ama herkes en azından bunları doğru dürüst göremiyor ve analiz edemiyor. Her şey okunabilir bir biçimde sunulmamıştır ve hareket yönü ne yazık ki orada da belirtilmemiştir))

Sırrı ile Strange bile, haklı olarak belirttiğiniz gibi 20 puan ıskalar ve bazen fiyat onun seviyelerini kırar ve daha da ileri gider.
