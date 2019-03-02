FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1844
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
mevcut olanlardan düşmezsek 80+ görürüz
Peki o zaman, bugün için kivi şöyle:
peki o zaman ve kivi bugün için şöyle:
takip etmiyorum
O zaman bugün için karşılaştırmak gülünç olur:
O zaman bugün için karşılaştırmak gülünç olur:
audi olur mu
mevcut olanlardan düşmezsek 80+ görürüz
Audi'ye dokunmayın )
çekiyor? 90-60-90?
yüzükleri sever
trompet tüpü???
http://www.youtube.com/watch?v=6J5kwV_gpeA
çekiyor? 90-60-90?