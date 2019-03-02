FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1842
Neredeydin?)
Danila, bu tercih seviyelerinde ilerledin mi?
Dün fiyatın genellikle seçeneklerden sektiğini okudum. seviye - satıcılardan beri - krupnyak, yürütmeleri için karlı değil ve koruyorlar.
Bugün şunu görüyoruz:
https://www.mql5.com/en/blogs/post/641691
tercih yazıyor. 1.1294 seviyesi - ve gerçekten de fiyat onu iki kez vurdu ve henüz kırılmadı.
Bakalım çarptığında ne olacak?
Yoksa opsiyon seviyeleri değişir ve büyük adam opsiyonlarını geri alır mı? fiyatları zamana ve varlığın cari fiyatına nasıl bağlıdır?
Ama bu arada, alt seviye:
1.1126 - yaklaşamadık bile - adamın mı sürüyor yoksa teori mi karışıyor belli değil
CFTS verilerine göre eurodaki açıkların düştüğünü yazıyorlar,
bu sizin verilerinizle uyuşuyor mu?
tsf ile oynamak istediğimi duydum ... on -
http://fx.qrz.ru/
işte öğren .........
CFTTS'ye göre hiçbir şey değişmedi!!! Birkaç kez daha şort olduğu için, öyle kalır
açıklamak daha iyi olurdu
Opt seviyesini aştığınızda ne olur?
opsiyon fiyatı değişiklikleri - fiyat opsiyon seviyesini etkiler mi? sonuçta, grev + prim - bu bir prim mi - mevcut fiyattan zamana veya neye bağlı?
ps
Paco ve Rena nereye gitti?
onlara öğrettin, ama ortadan kayboldular ... müstehcen))))))))))
Bütün bunlar literatürde, sadece okumak için tembel olmamanız gerekiyor.
Kimseye öğretmedi.
Ve ne ?
iyi arkadaşlar ders?
Kestiğim geyiğin çoğu, daha uzun süre beklersem artı oldu,
olmasına rağmen ...
Bir analiz yaptım - orada bir işlemde 10 günden fazla varsa, yüzde 70-80 oranında bir geyik olacağını gördüm (birçok hesapta istatistik) ...
olmasına rağmen...
Ande'deki en iyi tüccarların anlaşmaları hakkında istatistikler var - bunu orada göremezsiniz
Sadece tavizsiz anlaşmalar yaptım, bu yıl üç dava. Ve kesinlikle artı olmayacaklardı.
İşte bu, bu kadar, küçük fıstık - oyunu bitirdi !!! Yarın faiz oranı
Değişim için herhangi bir ön koşul var mı? bence hayır.
hepsi çitin üzerinde, sessiz.