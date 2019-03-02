FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1842

Yeni yorum
 
stranger :
Neredeydin?)
Çalışıyorum)) tabiri caizse seviyemi yükseltiyorum))
 
Zogman :

Danila, bu tercih seviyelerinde ilerledin mi?

Dün fiyatın genellikle seçeneklerden sektiğini okudum. seviye - satıcılardan beri - krupnyak, yürütmeleri için karlı değil ve koruyorlar.

Bugün şunu görüyoruz:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/641691

tercih yazıyor. 1.1294 seviyesi - ve gerçekten de fiyat onu iki kez vurdu ve henüz kırılmadı.

Bakalım çarptığında ne olacak?

Yoksa opsiyon seviyeleri değişir ve büyük adam opsiyonlarını geri alır mı? fiyatları zamana ve varlığın cari fiyatına nasıl bağlıdır?

Ama bu arada, alt seviye:

1.1126 - yaklaşamadık bile - adamın mı sürüyor yoksa teori mi karışıyor belli değil

çalışmadı. doğru Eski dedi - hiçbir şey hakkında hepsi bu. Bu seviyeleri nereden aldı? nasıl saydın? Hepsi saçmalık - parmaktan emildi))
 
Zogman :

CFTS verilerine göre eurodaki açıkların düştüğünü yazıyorlar,

bu sizin verilerinizle uyuşuyor mu?

CFTTS'ye göre hiçbir şey değişmedi!!! Birkaç kez daha şort olduğu için, öyle kalır
 
Zogman :

açıklamak daha iyi olur

Opt seviyesini aştığınızda ne olur?

opsiyon fiyatı değişiklikleri - fiyat opsiyon seviyesini etkiler mi? sonuçta, grev + prim - bu bir prim mi - mevcut fiyattan zamana veya neye bağlı?

ps

Paco ve Rena nereye gitti?

onlara öğrettin, ama ortadan kayboldular ... müstehcen))))))))))

sana uzun zaman önce cevap verdiler - raporlar al ve testler yapmak için koş 80. seviye aydınlanmaya ulaşmak
 
Vizard_ :

tsf ile oynamak istediğimi duydum ... on -

http://fx.qrz.ru/

Bağlantı için teşekkürler - belki ilginç bir şey alırım
 
Roman Busarov :

işte öğren .........

Bu neydi?
 
Daniil Stolnikov :
CFTTS'ye göre hiçbir şey değişmedi!!! Birkaç kez daha şort olduğu için, öyle kalır
Oh, spekülasyon devam ediyor! Dün, kısa düşüş yaptı, ancak şimdiye kadar önceki seviyesine geri döndü.
 
Zogman :

açıklamak daha iyi olurdu

Opt seviyesini aştığınızda ne olur?

opsiyon fiyatı değişiklikleri - fiyat opsiyon seviyesini etkiler mi? sonuçta, grev + prim - bu bir prim mi - mevcut fiyattan zamana veya neye bağlı?

ps

Paco ve Rena nereye gitti?

onlara öğrettin, ama ortadan kayboldular ... müstehcen))))))))))

Bütün bunlar literatürde, sadece okumak için tembel olmamanız gerekiyor.

Kimseye öğretmedi.

Zogman :

Ve ne ?

iyi arkadaşlar ders?

Kestiğim geyiğin çoğu, daha uzun süre beklersem artı oldu,

olmasına rağmen ...

Bir analiz yaptım - orada bir işlemde 10 günden fazla varsa, yüzde 70-80 oranında bir geyik olacağını gördüm (birçok hesapta istatistik) ...

olmasına rağmen...

Ande'deki en iyi tüccarların anlaşmaları hakkında istatistikler var - bunu orada göremezsiniz

Sadece tavizsiz anlaşmalar yaptım, bu yıl üç dava. Ve kesinlikle artı olmayacaklardı.

 
İşte bu, bu kadar, küçük fıstık - oyunu bitirdi !!! Yarın faiz oranı
 
Daniil Stolnikov :
İşte bu, bu kadar, küçük fıstık - oyunu bitirdi !!! Yarın faiz oranı

Değişim için herhangi bir ön koşul var mı? bence hayır.

hepsi çitin üzerinde, sessiz.

1...183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849...2119
Yeni yorum