FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 921
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bana öyle geliyor ki onu 1.06)'ya götürüyorlar)
ve Ishim'de - olduğu yere kök salmış gibi hareketsiz duruyor ... biraz yaramaz bir chota başlatıyor)))
Her şey! tabletler istiflendi ... şimdi hesaplamaları yapabilirsiniz))))
yakında vereceğiniz maaşın veya faizin olduğu gün??
dikkatiniz dağılmasın, şaka yapıyorum...
Pound satıldı
Merhaba !
Vay, bu profesyonel ızgara için kaç tahmin var ...
Alım tahmini yapmıyorum.
Teşekkür ederim !
Evet istediği yere otursun =) her şeyi doğru yapıyor =)
yukarı.
o yeni bitirdi.
yukarı.
zımparalanmış eurolimit :
teşekkür etmek !