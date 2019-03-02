FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 921

lactone :
Bana öyle geliyor ki onu 1.06)'ya götürüyorlar)
nonki nereye gideceğini gösterecek))
 
_new-rena :
ve Ishim'de - olduğu yere kök salmış gibi hareketsiz duruyor ... biraz yaramaz bir chota başlatıyor)))
Her şey! tabletler istiflendi ... şimdi hesaplamaları yapabilirsiniz))))
Ishim :
yakında vereceğiniz maaşın veya faizin olduğu gün??

dikkatiniz dağılmasın, şaka yapıyorum...

 

Pound satıldı

 
Ah...

Merhaba !

Vay, bu profesyonel ızgara için kaç tahmin var ...

Alım tahmini yapmıyorum.

Teşekkür ederim !
 
Myth63 :

Evet istediği yere otursun =) her şeyi doğru yapıyor =)

Uzun zamandır Türkiye'den sinyallerinizi görmedim, nasılsınız?
 
o yeni bitirdi.
yukarı.
 
tuma88 :
bitti mi? üstünde?
 
Lesorub :

zımparalanmış eurolimit :


1.1120'den itibaren mi?

teşekkür etmek !
İyi akşamlar.. Gerçekten ticaret yapan var mı? pipo değil mi? peki, en az 80 puan almak için
