FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015

e n'olmuş?
 
Zogman :

ve bu bir sır değilse, ne yaptınız - bir seçenek göstergesi mi? veya başka bir şey ?

bir çeşit oli 2.0 varmış gibi - isteğe bağlı bir hindi

analiz yaptı - ne iyi verebilir. pipo için iyi bir şey yok..
Yani diyorum ki, Aluşta'da yaşıyorum, iyi bir şey değil)))
 
olumsuzluk. Eh, elbette bir egzoz var. ama sonuçta herkes tecrübesine göre işlem yapar. Forex o kadar kolay değil. Çalışmak gerekir. oradan sinyal, buradan sinyal...
 
Zogman :

daha fazla yayılmayı kaybedersen, o zaman kazanabilirsin

strenzh tahminleriyle kazanabileceğinizi kanıtlıyor

bu bana net gelmedi...

birleşeceğin belli ... belki hayata renkler katabilirsin - şüphesiz bu paraya değer.
Bu ne için ?
 
hümanizm, annesi ... ancak, istediğini yap ...
 
Egzoz ne kadar biterse bitsin boşlukları hızla kapatacağız ve boşluğa dönüş hızlı başlamaz...
 
Beyler, bilgisayarcılar, bir Avustralyalı mı çiziyorsunuz? Cuma günü döviz dinlendi, yarın faiz oranı . Yarına kadar orada ne çizdiler ve görmeyeceksin ... ((
 
50 s. f ... bir engel değil ...


