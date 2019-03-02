FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1850

Lesorub :
seviyelerde kiwiaudi, işte bütün mesele bu...
Audi robotu satın aldı...
 
-Aleks- :
http://www.youtube.com/watch?v=6b5fdK1gPtY

 
Lesorub :
Evet, hiç bu kadar çok şey görmemiştim...
Yazık ki hiçbir şey göremiyorsun
 
Alexey Busygin :
http://www.youtube.com/watch?v=6ciekLdKk3o

evet gibi ..., kampanyanın kaderi değil ...

 
Lesorub :

evet gibi ..., kampanyanın kaderi değil ...

Ben görmedim diyelim.
 
Yazık ki hiçbir şey göremiyorsun
 
Lesorub :
Burada, İnternet benim arkadaşım değil!
 
Nikolai Romanovskyi :
Kilonun üzerinde bir kelebek beliriyor, sanırım bir yerlerde zaten düşüşe daha yakınız
Kelebeklerin farklı kanatları vardır. Hem yengeç hem de yarasa))

Şimdi aşırı alım gibi görünüyor))
 
Funtik üzerine haber çarptı. Şimdi yol çok açık (eğer daha yükseğe kırılırsa):
 
Daniil Stolnikov :
Kelebeklerin farklı kanatları vardır. Hem yengeç hem de yarasa))

Şimdi aşırı alım gibi görünüyor))
Bu, elbette, OPupenno'yu aşırı satın aldı)
