ve bu yüzden audi hiçbir yere gitmedi
eleştirmeyin, önerin
anladığım kadarıyla opts seviyeleri bültende yazıyor - herhangi bir aptal onları oraya götürebilir, bu ipliğin gizli bir teknolojisi değil - başka bir şey de açık bir konu var
çok sayıda grev - ve ana seviyeyi hangi seviyede değerlendireceksiniz - en fazla hacmin olduğu veya yakınında çok sayıda olduğu
- bilirsin....
sen nasıl istersen öyle...
ama yine de tam olarak vurmayacaksınız - iplik ayrıca 20 pip kaçırıyor ... ama neden gerekli,
bu yüzden ahbap davayı yazıyor gibi görünüyor
Oanda'yı unutup bu konuyu daha fazla açmamak daha iyi, sadece kahkahalar var.
Eh, 0,2 puanla özlüyor ..... hiç kelime yok.
Henüz bir şey teklif edemem, ama bilmediklerime güvenmek için de acelem yok))
Evet, seviyeler bültende yazıyor ama herkes en azından bunları doğru dürüst göremiyor ve analiz edemiyor. Her şey okunabilir bir biçimde sunulmamıştır ve hareket yönü ne yazık ki orada da belirtilmemiştir))
Sırrı ile Strange bile, haklı olarak belirttiğiniz gibi 20 puan ıskalar ve bazen fiyat onun seviyelerini kırar ve daha da ileri gider.
Ne, kimse bir şey teklif ediyor mu?
Şunu bu konuda tartışıyorsunuz ama ticaretin özünü, kurallarını anlamıyorsunuz.
http://gameruns.ru/?c=wDtF9Ny1ItY
yani açıkla?
Bu yüzden bağlantıyı takip edin)
ama ciddice?
Ama cidden, ya sahipsindir ya da değilsindir, açıklayamazsın.
ya da var olduğunu düşünüyorsun
para alıyor musun İşte burda. Değil? Yani hayır. Ve ne istersen hayal edebilirsin.
Bu nedenle açıklama yapmayacaksınız. Aptalca sorular ve basit şeylerin yorumları başlar. Kışın denedim, patatesler hakkında, kişnediler, herkes sadece onu gördü, ama kimse özü düşünmedi.
para alıyor musun İşte burda. Değil? Yani hayır. Ve ne istersen hayal edebilirsin.
Bu nedenle açıklama yapmayacaksınız. Aptalca sorular ve basit şeylerin yorumları başlar. Kışın denedim, patatesler hakkında, kişnediler, herkes sadece onu gördü, ama kimse özü düşünmedi.
Onları nasıl doğru hesaplayacağımı anlamıyorum.
Örnek olarak günlük raporları alın. Eskinin değerleriyle yenisinden değerler mi eklemeniz gerekiyor yoksa yenisinde her şey dikkate alındı mı? Başlangıç noktası olarak hangi referans noktası alınmalıdır?