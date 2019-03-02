FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1846

Yeni yorum
 
Roman Busarov :

ve bu yüzden audi hiçbir yere gitmedi

bu nasıl? OptL'ye aynı Pavel'in seviyelerine baksanız bile, yayılma on kat daha fazladır. Yoksa çevrimiçi verilere dayalı bir tahmin miydi?
 
Zogman :

eleştirmeyin, önerin

anladığım kadarıyla opts seviyeleri bültende yazıyor - herhangi bir aptal onları oraya götürebilir, bu ipliğin gizli bir teknolojisi değil - başka bir şey de açık bir konu var

çok sayıda grev - ve ana seviyeyi hangi seviyede değerlendireceksiniz - en fazla hacmin olduğu veya yakınında çok sayıda olduğu

- bilirsin....

sen nasıl istersen öyle...

ama yine de tam olarak vurmayacaksınız - iplik ayrıca 20 pip kaçırıyor ... ama neden gerekli,

bu yüzden ahbap davayı yazıyor gibi görünüyor

Oanda'yı unutup bu konuyu daha fazla açmamak daha iyi, sadece kahkahalar var.

Eh, 0,2 puanla özlüyor ..... hiç kelime yok.

 
Daniil Stolnikov :
Henüz bir şey teklif edemem, ama bilmediklerime güvenmek için de acelem yok))

Evet, seviyeler bültende yazıyor ama herkes en azından bunları doğru dürüst göremiyor ve analiz edemiyor. Her şey okunabilir bir biçimde sunulmamıştır ve hareket yönü ne yazık ki orada da belirtilmemiştir))

Sırrı ile Strange bile, haklı olarak belirttiğiniz gibi 20 puan ıskalar ve bazen fiyat onun seviyelerini kırar ve daha da ileri gider.

Ne, kimse bir şey teklif ediyor mu?

Şunu bu konuda tartışıyorsunuz ama ticaretin özünü, kurallarını anlamıyorsunuz.

http://gameruns.ru/?c=wDtF9Ny1ItY

 
stranger :

Ne, kimse bir şey teklif ediyor mu?

Şunu bu konuda tartışıyorsunuz ama ticaretin özünü, kurallarını anlamıyorsunuz.

http://gameruns.ru/?c=wDtF9Ny1ItY

yani açıkla?
 
Daniil Stolnikov :
yani açıkla?
Bu yüzden bağlantıyı takip edin)
 
stranger :
Bu yüzden bağlantıyı takip edin)
ama ciddice?
 
Daniil Stolnikov :
ama ciddice?
Ama cidden, ya sahipsindir ya da değilsindir, açıklayamazsın.
 
stranger :
Ama cidden, ya sahipsindir ya da değilsindir, açıklayamazsın.
ya da var olduğunu düşünüyorsun
 
Daniil Stolnikov :
ya da var olduğunu düşünüyorsun

para alıyor musun İşte burda. Değil? Yani hayır. Ve ne istersen hayal edebilirsin.

Bu nedenle açıklama yapmayacaksınız. Aptalca sorular ve basit şeylerin yorumları başlar. Kışın denedim, patatesler hakkında, kişnediler, herkes sadece onu gördü, ama kimse özü düşünmedi.

 
stranger :

para alıyor musun İşte burda. Değil? Yani hayır. Ve ne istersen hayal edebilirsin.

Bu nedenle açıklama yapmayacaksınız. Aptalca sorular ve basit şeylerin yorumları başlar. Kışın denedim, patatesler hakkında, kişnediler, herkes sadece onu gördü, ama kimse özü düşünmedi.

iyi, patatesleri hatırlıyorum ve sizinle paralel bir başlıkta konuşmuştum)) Konuşmalarınızdan anladığım tek şey, dengesizliğin olduğu seviyeler olduğu.

Onları nasıl doğru hesaplayacağımı anlamıyorum.
Örnek olarak günlük raporları alın. Eskinin değerleriyle yenisinden değerler mi eklemeniz gerekiyor yoksa yenisinde her şey dikkate alındı mı? Başlangıç noktası olarak hangi referans noktası alınmalıdır?
1...183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853...2119
Yeni yorum