FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1855

Yeni yorum
 
Ama bir gün yine de yükseltilecek.
 
forexman77 :
Ama bir gün yine de yükseltilecek.
Temmuz Eylül
 
Ne başlıyor?
 
Daniil Stolnikov :
Temmuz Eylül

O tarihlerde ne var?

Genel olarak, bu "bekleme" yaklaşık ikinci yıl sürer.

 

hatta çok çalıştı ve sedna çalıştı ....

hayır hayır sadece...

Hadi sarhoş olalım???

ve geceleri uyumanız gerekir:


 
Euro ve altın için alımlar var. Kâr sağlam, daha da yükselecek gibi görünüyor ama boğucu bırakıyor... (
 
stranger :
Okudum, korkmayan aptallar ülkesi) Yararsız resimler, aptallık ve karanlık)))
150p kadar aptalca bir şey geçmedi)) soru nerede yavaşlıyoruz?
Dosyalar:
image.jpg  97 kb
 
Nikolai Romanovskyi :
Nitsche çok aptalca 150p'yi geçti)) soru nerede yavaşlıyoruz?
Boşlukta...
 

ay tutulması sona eriyor, hasta ayılana kadar satın alacağım ...


 
Audi hakkında daha fazla hikaye bekliyorum) Burn)))
1...184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862...2119
Yeni yorum