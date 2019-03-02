FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1852

Daniil Stolnikov :
Karabuğday? Hiç bir şey. Seçenekler
Ay sonunda dönecekler, bu para birimini güçlendirmeli ve buna göre diğer tüm çiftleri etkileyecektir.
 
stranger :
Her şey orada yazıyor.
yabancı, kişisel bir mesajda veya burada, lütfen :-) pliiz // okuması ilginç olan bir bağlantı atın
 
Evgen-ya1 :
yabancı, kişisel bir mesajda veya burada, lütfen :-) pliiz // okuması ilginç olan bir bağlantı atın
Hafta sonu yazacağım, şu an biraz meşgulüm.
 
Daniil Stolnikov :
Funtik üzerine haber çarptı. Şimdi yol çok açık (eğer daha yükseğe kırılırsa):

1.6 üstü düşünmüyorum
Okudum, korkmayan aptallar ülkesi) Yararsız resimler, aptallık ve karanlık)))
 
stranger :
Okudum, korkmayan aptallar ülkesi) Yararsız resimler, aptallık ve karanlık)))
Fikriniz farklıysa bu onun doğru olduğu anlamına gelmez) demek neden bu kadar saldırgan) doğru resimleri gösterin.
 
stranger :
Okudum, korkmayan aptallar ülkesi) Yararsız resimler, aptallık ve karanlık)))
Evet öğretmenim!!!

gerçeği kes
 
Nikolai Romanovskyi :
Fikriniz farklıysa bu onun doğru olduğu anlamına gelmez) demek neden bu kadar saldırgan) doğru resimleri gösterin.
Henüz hazır değilsin, doğru fotoğraflar için
 
Daniil Stolnikov :
Evet öğretmenim!!!

gerçeği kes
Hatalarından ders almak en iyisidir. ;)
 
Alexey Busygin :
Henüz hazır değilsin, doğru fotoğraflar için
O zaman çocukları çağır, ben gidiyorum))
