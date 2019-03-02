FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1841
basit tekniğiniz veya tavsiyeniz - net mi? - onları koda kendin koyabilir misin? yani, kâseyi yazmak bu kadar kolay mı? daha fazla sezgiye mi ihtiyacınız var?
sadece sohbet mi ediyorsun tavsiye ver?
yani, buraya geldiğine karar verdin ve sana hazır bir algoritma verecekler ... güzel)))) şaka fena değil)))
tsf ile oynamak istediğimi duydum ... on -
http://fx.qrz.ru/
okuyabiliyor musun? KİŞİSEL OLARAK (ve KİMSEYE GÖSTERMEMEK İÇİN) SİZİN tavsiyeniz SİZİN kodu girebilir misiniz?
ya da değil ?
100 dolara bahse girerim hayır
anlaşmazlığı kabul ediyor musun?
Tabii ki değil...
işte öğren .........
QED
yani bir botla ilgili değil, kâr elde etmekle ilgili ....
"basit bir planınız" varsa, onu kodlamanın sorunu nedir?
Lano uyudu, Amerika'da mı yaşıyorsun? orada bir günün var mı? ve gece buradayız
"basit bir planınız" varsa, onu kodlamanın sorunu nedir?
Algoritmik ticaret için, bu başlıkta herhangi bir şey öğrenmeniz pek olası değildir ...
Kesinlikle yapacak bir şey yoksa - botun camına bir patlama yapmaya çalışın ... hızlar ve koşullar izin veriyorsa ... orada gösterdiğiniz cam 2 ila 10 arasındaydı - büyük olasılıkla bunlar pusudaki botlardır .. yani kısa hedefleri olan büyük bir adamın önüne koyarsın ve durursun...
Önceleri insanlar biraz aldırmış gibiydi... Gözlük hayranı değilim ve kendim de denemedim...