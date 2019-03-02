FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1987

Zogman :

Fizikçilerin avı yok bence...

Herhangi bir para için bir av var. Nerede kazanabilirlerse
 
forexman77 :
Herhangi bir para için bir av var. Nerede kazanabilirlerse

üç tavşanı kovalayan birini yakalayamazsın...

hedger'lar var, büyük spekülatörler var, küçükler var ...

bazılarının kazanacağını sen karşılayacaksın...

 
Vladimir Zubov :

Bununla ne söylemek istiyorsun?

Satmak kötü mü?

belki kötü bir satın alma..

belki ikisi de iyidir?

Tam olarak söylemek istediğim şey. Tarihsel olarak 250-300 yıldır bir yerde satılmış olması, her zaman böyle olacağı anlamına gelmez.

Ve bu tür "değişikliklerin" zamanı onlarca yıl değil, çok daha az.

İyi sat ve satın al

Satmak her zaman doğru değildir.

Peki, sorular var...

O dönemde buğday üretimi nasıldı? )) Tükenmiş olmaları anlaşılabilir bir durumdur. Peki ya hisse senetleri? )) Un fiyatı düştü? Satış piyasasının bolluğuyla bağlantılı olarak mı? ))

 

beyler neden acı çekiyorsunuz

Zogman :

Merhaba,

Bu ileti dizisinin başına bakılırsa, sen ve paco strand gibi bazı fikirleri otomatikleştirmek gibi bir şey yaptınız - ne oldu?

iyi geceler.

hayır, işe yaramadı

 
new-rena :

beyler neden acı çekiyorsunuz

new-rena :

iyi geceler.

hayır, işe yaramadı

ve bu bir sır değilse, ne yaptınız - bir seçenek göstergesi mi? veya başka bir şey ?

bir çeşit oli 2.0 varmış gibi - isteğe bağlı bir hindi

 
Zogman :

Büyük Batı bankalarından adamlarla konuştum ...

Strange'in yazdığı gibi, "sadece normal olanlar analist olarak bankalara gitmez"


Yabancı duygularınızı esirgemiyor, başta "normal" ile başlayan sadece bir boru. En rahat iş paradan çıkan paradır. organizatörler uçamaz, DC tahılı gagalar. ve "fizikçiler" rulette olduğundan çok daha küçük bir olasılık için savaşıyorlar. Bir kavgaya karışmak için ne muhteşem bir gurur gerekir. Handikap para üretmiyor, biri verdi, biri aldı. ikinci dereceden denklemlerin nasıl çözüleceğini zar zor öğrenmiş olan başarıyı ummak pek mümkün değildir.

Bu arada, "bankalardan gelen adamlar" nadiren S&P'yi yener. sadece ödenmesi gereken çocuklar.

 

Demetlerin deliklerini 300 ile kapatalım mı?


 
iIDLERr :

Yabancı duygularınızı esirgemiyor, başta "normal" ile başlayan sadece bir boru. En rahat iş paradan çıkan paradır. organizatörler uçamaz, DC tahılı gagalar. ve "fizikçiler" rulette olduğundan çok daha küçük bir olasılık için savaşıyorlar. Bir kavgaya karışmak için sahip olunması gereken inanılmaz gurur. Handikap para üretmiyor, biri verdi, biri aldı. ikinci dereceden denklemlerin nasıl çözüleceğini zar zor öğrenmiş olan başarıyı ummak pek mümkün değildir.

Bu arada, "bankalardan gelen adamlar" nadiren S&P'yi yener. sadece ödenmesi gereken çocuklar.

daha fazla yayılmayı kaybedersen, o zaman kazanabilirsin

strenzh, kazanabileceğinizi tahminleriyle kanıtlıyor

bu bana net gelmedi...

