FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1469
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bil bakalım Evra nereye gidecek?
ve çubuklar bilir:
Şimdilik olsun...
Bil bakalım Evra nereye gidecek?
ve çubuklar bilir:
GSYİH bunu bir faiz oranıyla söyler ve düzeltir)))
Umarım kivi satılmıştır?
Gibi? ve satın alıyorsun))))) (kim saklanmadı, suçlamıyorum)
Gülnaz Akhtyamova
kafam karıştı mı???
Ölçek
PS Peki, neden, takma ad yerine ad ve soyadı yazmak isteseydim, yazardım ama o bunun için bir takma ad ! Profildeki ad soyad satıcı statüsünde olanlar içindir, profile çok fazla bakmanıza gerek yoktur. Kino'mu geri getir !!! Belki hala isimle iletişim kuralım, patronimik?)
Gülnaz Akhtyamova
kafam karıştı mı???
)))
tamam
Putocoll kullanıyor musunuz yoksa onları mı kullanıyorsunuz ...?
Gülnaz Akhtyamova
kafam karıştı mı???
opaklar )))))
Merhaba !!!!
Ishim, Kâse'de ticaret yapıyor musun? Satışta olduğunu söyledi ama kendisi 32.9 .... Gut, ne diyeyim)