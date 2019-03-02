FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1470

Ishim :
TS bir düşüşten çıkıyor (orada hisseyi kontrol etmiyorum) ve Eureka'ya göre pozisyon tarafsız (bu dürtüyü tam olarak alamadım), peki, 1.13'te söylediğim gibi, onu açacağım sadece 21.00'den sonra yoksa bir bakarım.
anlamadı. Doğal ???? Bugün terminali açtın mı???? Dün gece tarafsızdı...
 
new-rena :
anlamadı. Doğal ???? Bugün terminali açtın mı???? Dün gece tarafsızdı...

dünkü satış +2 pipte kapandı. (gitmezse pozisyonu tutmuyorum) (nötr al = sat ya da hiç pozisyon yok ki bu aynı şey)

Ekle.

burada bir satış açtım, her şey yolundaysa, o zaman 20.30'da tutacağım

 
Ishim :
dünkü satış +2 pipte kapandı. ( gitmezse pozisyonu tutmam )
Ö! güzel sistem!
 
pako :

fiyattan sonra koşan putykol'larım bile var

iyi onlar, sadece seviyeler

Görünüşe göre hala benimle aynı şeye sahipsin.

Evet, aynı şeyden bahsediyordum. 10 dakikalık bir gecikme olmasaydı, kafa derisi yüzücü onlara çok iyi gelecekti, aksi halde....

Ben de şu an seviyelerle uğraşıyorum. Harika çalışıyor ve henüz beni hayal kırıklığına uğratmadı...

 
pako :
profil? Bu mümkün mü?
profil? Bu mümkün mü?
 
new-rena :
Ö! güzel sistem!

kolay bir şey yok dün 32 puanlık kayıp kapandı (sıkıştı)

Yenke düğme akordiyonuna göre (nötr konum)

 
pako :

Gülnaz Akhtyamova

kafam karıştı mı???

falan - ben çok güçlü değilim
 
Daniil Stolnikov :
falan - ben çok güçlü değilim
dinlemek! paralı bir soyadın var! bu bir işaret!
 
Daniil Stolnikov :
falan - ben çok güçlü değilim
hostes sızdı mı?
 
Ishim :
dinlemek! paralı bir soyadın var! bu bir işaret!
üzerinde
