FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1462
İşim, insanlara gerçek bir ayı göster))) //bir koala mesela...
Bu arada, tebrikler! ///33.6
5 dakika sonra daha fazla ayı katılırsa, eureka çok aşağı sallanır.
Peki, nasıl? Zaten katıldınız mı? )))
Fiyatı gösterecektir.
Akıllıca))) (utanç verici bir şekilde kenara çekildi)
büyüme zamanı bitti - yarın tekrar gelin.
Konudaki resmin nasıl çıktığını görüyorsunuz.
Ayıların çoğunun kapıyı çarptığına inanmaya başladım ve şimdi sattıklarından endişelenmeye başladılar .....
Bebek hakkında konuşma. Bu, hayatın düzyazısıdır - fiyat tablosunun mayın tarlasında futbol oynamak.
Önceki loy bir loy ile nakavt edilmemişse, kim satıyor ?????
Şimdi ayılı otobüs gelecek.
Euro nereye gidecek merak ediyorum.
16-00 Moskova saatinden aşağı inmek ve şerit yukarı çıkmak zorunda kaldım.
ardından CB Tüketici Güven Endeksi (Nisan) beklenenden kötü çıktı. ve koştu.
Onlar piçler, haberleri istatistiklere göre önceden biliyorlardı.