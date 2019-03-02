FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1462

_new-rena :

İşim, insanlara gerçek bir ayı göster))) //bir koala mesela...

Bu arada, tebrikler! ///33.6

 
ViktorGermany :
5 dakika sonra daha fazla ayı katılırsa, eureka çok aşağı sallanır.
Peki, nasıl? Zaten katıldınız mı? )))
 
artikul :
Peki, nasıl? Zaten katıldınız mı? )))
Fiyatı gösterecektir.
 
ViktorGermany :
Fiyatı gösterecektir.
Akıllıca))) (utanç verici bir şekilde kenara çekildi)
 
artikul :
Akıllıca))) (utanç verici bir şekilde kenara çekildi)
büyüme zamanı bitti - yarın tekrar gelin.
 
Ishim :
büyüme zamanı bitti - yarın tekrar gelin.
Kendinize iyi bakın))) PAMM'niz sonsuza kadar büyüsün)))
Ishim :

Konudaki resmin nasıl çıktığını görüyorsunuz.

Ayıların çoğunun kapıyı çarptığına inanmaya başladım ve şimdi sattıklarından endişelenmeye başladılar .....

Bebek hakkında konuşma. Bu, hayatın düzyazısıdır - fiyat tablosunun mayın tarlasında futbol oynamak.

Önceki loy bir loy ile nakavt edilmemişse, kim satıyor ?????

 
Şimdi ayılı otobüs gelecek.
 
ViktorGermany :
Şimdi ayılı otobüs gelecek.
Uzbagoysya, delikanlı)))) Kimse gelmeyecek))) Bira için üfle)))
 

Euro nereye gidecek merak ediyorum.

16-00 Moskova saatinden aşağı inmek ve şerit yukarı çıkmak zorunda kaldım.

ardından CB Tüketici Güven Endeksi (Nisan) beklenenden kötü çıktı. ve koştu.

Onlar piçler, haberleri istatistiklere göre önceden biliyorlardı.

