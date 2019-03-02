FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1473
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
majörler düz ise (EUR,CHF), o zaman çapraz trend.... // faiz oranı değişmeden kalırsa bunun gerçekleşeceği şu ana kadar sadece bir varsayım..
Biraz dökülüyor.
Bu araca daha yakından bakmam gerekecek...
Biraz dökülüyor.
Bu araca daha yakından bakmam gerekecek...
Görüyorum ki sağlam haçlarınız var. indeksleri saymak arzu edilir... //klasikleri kullanmayın, zahmetli
Evet, yavaş yavaş " Sepet ticareti ... " konusuna dönüyorum (endeksler sorusuna :-)) MT5 için yazmam gerekiyor... yap. Orada, IMHO, balık var.
tüm şubeye baktım .... böylece yeni başlıyor.
indisleri bu şekilde saymayı deneyin (çiftleri zaman içinde senkronize etmeyi unutmayın, mevcut majörleri alın, i- çubukların yinelenmesiyle ana döngü, j-iç içe döngü, çiftler var, Bar_Shift - çubuklarda dalgıç uzunluğu):
tüm şubeye baktım .... böylece yeni başlıyor.
indisleri bu şekilde saymayı deneyin (çiftleri zaman içinde senkronize etmeyi unutmayın, mevcut majörleri alın, i- çubukların yinelenmesiyle ana döngü, j-iç içe döngü, çiftler var, Bar_Shift - çubuklarda dalgıç uzunluğu):
Teşekkürler, çalışacağım...
Herkes halkaları sıktı - kanatları çıkardı - çıkar
ve ben kayak yapıyorum
Ekle. bunlar "eğlenceli başlangıçlar"dı (yanlış başlangıçlar)
Herkes halkaları sıktı - kanatları çıkardı - çıkar
Ekle. bunlar "eğlenceli başlangıçlar"dı (yanlış başlangıçlar)