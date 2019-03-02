FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1473

new-rena :

majörler düz ise (EUR,CHF), o zaman çapraz trend.... // faiz oranı değişmeden kalırsa bunun gerçekleşeceği şu ana kadar sadece bir varsayım..

Biraz dökülüyor.

Bu araca daha yakından bakmam gerekecek...

 
Roman Shiredchenko :

Görüyorum ki sağlam haçlarınız var. indeksleri saymak arzu edilir, böylece ilk sırayı açmak daha iyidir... //klasikleri kullanmayın, zahmetli
 
new-rena :
Görüyorum ki sağlam haçlarınız var. indeksleri saymak arzu edilir... //klasikleri kullanmayın, zahmetli
Evet, yavaş yavaş " Sepet ticareti ... " konusuna dönüyorum (endeksler sorusuna :-)) MT5 için yazmam gerekiyor... yap. Orada, IMHO, balık var.
 
tüm şubeye baktım .... böylece yeni başlıyor.

indisleri bu şekilde saymayı deneyin (çiftleri zaman içinde senkronize etmeyi unutmayın, mevcut majörleri alın, i- çubukların yinelenmesiyle ana döngü, j-iç içe döngü, çiftler var, Bar_Shift - çubuklarda dalgıç uzunluğu):

 NormalizeDouble ((iClose(PAIR[j], 0 ,i)-iOpen(PAIR[j], 0 ,i+Bar_Shift))/POINT[j], 0 );
 
Teşekkür ederim çalışacağım...
 
Bu çip üzerinde birkaç ay geçirdim. indeks grafikleri dağılmaz. onlardan herhangi bir haç tasarlayabilirsiniz. pek havalı değil ama bir göz atmaya değer...
 
Herkes halkaları sıktı - kanatları çıkardı - çıkar
 
ve ben kayak yapıyorum

Ekle. bunlar "eğlenceli başlangıçlar"dı (yanlış başlangıçlar)

 
oran değiştiyse, evet ve öyleyse - biraz))))
 
Ishim :

Ekle. bunlar "eğlenceli başlangıçlar"dı (yanlış başlangıçlar)

Oh iyi. ters çeviriyoruz.
