FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1471
hostes sızdı mı?
%50+ özsermaye ))
sola mı + 70'e mi?
senin yolun var ve bende şöyle var :
Pekala, çabucak enjekte et, kim böyle bir mutluluktan zevk alır, MA altında daha yüksek limitler veya Zarfa dokunmak dışında başka nasıl mümkün olabilir? :-)
Ve ne tür bir araç... Eh, onu kullanan kişi bilir... :-)
1.08'e kadar gidiyoruz...
Oradaki yayılma nedir?
Yeni kontrol edildi. Kumbarada 5 pip - trol.
Limitli bir oyuncu için iyi bir seviye kırmızıdır.