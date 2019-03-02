FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1467
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
1.10 geçerse, 1.13'e doğru, ancak 1.10'da iyi destek var.
teşekkür etmek!
yaklaşık 1.13 HZ. Belki biraz 1.1025'e kadar çıkabilir ve alıcıları burunları açık bir şekilde dürtebilir. Trend düştü!!!
Ve Eidler izin vermedi. Yani aşağı.
sadece aşağı)
Yarışmada yeri nedir?
muhtemelen 1580?
teşekkür etmek!
600'dü, ancak 12.00'de herhangi bir anlaşmanın kapatıldığı, 4.5 binin birleştiği .... ve tüm istatistiklerin saçmalık koşullarını okumadım.
Tuma, bir aydan biraz fazla bir süredir ilgileniyorum... Sadece ellerimle ve sadece kendi takdirimle çalışıyorum. Her ne kadar (khatabych) bir zamanlar çok iyi önerdi. Bu nedenle, lütfen kesinlikle yargılamayın, burada yazdığım (gönderdiğim) her şey yalnızca kişisel gözlemlerdir ve hiçbir şekilde gerçekmiş gibi davranmıyorum.
evet, gerçekten ... risk ölçekte ....
üst destek nedir?
teşekkür etmek!
600'dü, ancak 12.00'de herhangi bir anlaşmanın kapatıldığı, 4.5 binin birleştiği .... ve tüm istatistiklerin saçmalık koşullarını okumadım.
Tuma, bir aydan biraz fazla bir süredir ilgileniyorum... Sadece ellerimle ve sadece kendi takdirimle çalışıyorum. Her ne kadar (Khatabych) bir zamanlar çok iyi önerdi. Bu nedenle, lütfen kesinlikle yargılamayın, burada yazdığım (gönderdiğim) her şey yalnızca kişisel gözlemlerdir ve hiçbir şekilde gerçekmiş gibi davranmıyorum.
nasıl kapatıyorlar?
bende açık. (Ben de yarışmaya katılıyorum). yer 1990
Devir mi demek istedin?
üzgünüm, direnç seviyesi. 1.1030 civarında
solitaire geliştirildi.
Sabah/akşam çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Çıkın yarın görüşürüz)
Teşekkür ederim!
üst destek nedir?
teşekkür etmek!
yaklaşık 1.13 HZ. Belki biraz 1.1025'e kadar çıkabilir ve alıcıları burunları açık bir şekilde dürtebilir. Trend düştü!!!
Ve Eidler izin vermedi. Yani aşağı.
sadece aşağı)
nasıl kapatıyorlar?
bende açık. (Ben de yarışmaya katılıyorum). yer 1990
Devir mi demek istedin?
Tam olarak ne anlama geldiklerini bilmiyorum ama gerçek şu ki...
İşlemleri kaybetmek için kapanış saatine bakın.
Sever, seninle benim aramdaki fark ne biliyor musun?
Bir süre sonra sürecin matematiğini forumda yayınlıyorum ve piyasadaki ürün sizsiniz.
Ve bu ekran büyük ihtimalle bir reklamdır.
Katılıyorum, reklama benziyor...
silindi..
Nedense ben öyle düşünmedim.
Bedava bir şeyler gönderiyoruz, ama bir şey için üzgünüm ve bu hayatta ödemek zorundasın ...
Verilen zaman ve davranışa dikkat edin. Kanaatimce dalgıç kendini gösterdi... Öyle ise yakın gelecekte bir tersine dönüş olacaktır. (+ dünün olası senaryosuna göre)