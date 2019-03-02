FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1467

2035977 :
1.10 geçerse, 1.13'e doğru, ancak 1.10'da iyi destek var.
üst destek nedir?
teşekkür etmek!

yaklaşık 1.13 HZ. Belki biraz 1.1025'e kadar çıkabilir ve alıcıları burunları açık bir şekilde dürtebilir. Trend düştü!!!

Ve Eidler izin vermedi. Yani aşağı.
sadece aşağı)
 
tuma88 :

Yarışmada yeri nedir?
muhtemelen 1580?
teşekkür etmek!

600'dü, ancak 12.00'de herhangi bir anlaşmanın kapatıldığı, 4.5 binin birleştiği .... ve tüm istatistiklerin saçmalık koşullarını okumadım.

Tuma, bir aydan biraz fazla bir süredir ilgileniyorum... Sadece ellerimle ve sadece kendi takdirimle çalışıyorum. Her ne kadar (khatabych) bir zamanlar çok iyi önerdi. Bu nedenle, lütfen kesinlikle yargılamayın, burada yazdığım (gönderdiğim) her şey yalnızca kişisel gözlemlerdir ve hiçbir şekilde gerçekmiş gibi davranmıyorum.

 
_new-rena :
evet, gerçekten ... risk ölçekte ....
Dolu bir parti ile, şeker ambalajlarını hesaba katarsak, evet... Risk büyük, ancak hesap istatistiklerine bakarsanız, oldukça dar olduğu ortaya çıkıyor.
 
tuma88 :
üst destek nedir?
teşekkür etmek!
üzgünüm, direnç seviyesi. 1.1030 civarında
 
2035977 :

600'dü, ancak 12.00'de herhangi bir anlaşmanın kapatıldığı, 4.5 binin birleştiği .... ve tüm istatistiklerin saçmalık koşullarını okumadım.

Tuma, bir aydan biraz fazla bir süredir ilgileniyorum... Sadece ellerimle ve sadece kendi takdirimle çalışıyorum. Her ne kadar (Khatabych) bir zamanlar çok iyi önerdi. Bu nedenle, lütfen kesinlikle yargılamayın, burada yazdığım (gönderdiğim) her şey yalnızca kişisel gözlemlerdir ve hiçbir şekilde gerçekmiş gibi davranmıyorum.


nasıl kapatıyorlar?
bende açık. (Ben de yarışmaya katılıyorum). yer 1990
Devir mi demek istedin?
 
2035977 :
üzgünüm, direnç seviyesi. 1.1030 civarında
iyi, harika)
solitaire geliştirildi.
Sabah/akşam çalışmayı dört gözle bekliyorum.

Çıkın yarın görüşürüz)

Teşekkür ederim!
 
tuma88 :
üst destek nedir?
teşekkür etmek!

yaklaşık 1.13 HZ. Belki biraz 1.1025'e kadar çıkabilir ve alıcıları burunları açık bir şekilde dürtebilir. Trend düştü!!!

Ve Eidler izin vermedi. Yani aşağı.
sadece aşağı)
H1 ve H4'te net bir aşağı yönlü hareket olacak (benim verilerime göre), ama ben zaten böyle yandım, tüm tahmin satış içindi ve sattım... Günün sonucu 3.5.... bir veya iki gün ileri.
 
tuma88 :

nasıl kapatıyorlar?
bende açık. (Ben de yarışmaya katılıyorum). yer 1990
Devir mi demek istedin?

Tam olarak ne anlama geldiklerini bilmiyorum ama gerçek şu ki...

İşlemleri kaybetmek için kapanış saatine bakın.

 
_new-rena :

Sever, seninle benim aramdaki fark ne biliyor musun?

Bir süre sonra sürecin matematiğini forumda yayınlıyorum ve piyasadaki ürün sizsiniz.

Ve bu ekran büyük ihtimalle bir reklamdır.

Katılıyorum, reklama benziyor...

silindi..

Nedense ben öyle düşünmedim.

Bedava bir şeyler gönderiyoruz, ama bir şey için üzgünüm ve bu hayatta ödemek zorundasın ...

 

Dalgıç gelmedi mi?

Verilen zaman ve davranışa dikkat edin. Kanaatimce dalgıç kendini gösterdi... Öyle ise yakın gelecekte bir tersine dönüş olacaktır. (+ dünün olası senaryosuna göre)

