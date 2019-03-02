FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1476

Dün nereye baktım ve bu sabah hiç anlamıyorum. Dün h1 ve h4'ün çalıştığını gördüm!!! Açıkçası gördüm! Ve bugün -12k kapandı... Nereye baktınız. Çalışmaya ve okumaya gittim. Yarışma hesabında 150k olana kadar burnumu burada göstermeyeceğim. Bana ders olacak... Şey, gerçek beyinler girmemek için yeterliydi.
 
Ярослав Радченко :
Güle güle )))
 
solar :
...çok bilgi hüznü artırır...
Güneşli merhaba! Neredeydin? Yeni ne gördün?
 
akbr1k :
kiminle olmaz .... // ne okunacağına bağlı olarak.
 
solar :
negatif bir sonuç da bir sonuçtur //eğer sadece para için değilse...
 
artikul :

Spekülatif bir fiyata biraz euro aldım)))

Ve Ishim sattı .... // Pamm'a bakıyorum, ama hayır, sen bak)))
 
Eh, euro benim için kırmızı halıdan aşağı indi
 
Alexey Busygin :
Eh, euro benim için kırmızı halıdan aşağı indi
Henüz hiçbir yere gitmedi, dönüm noktası, ancak daha sonra nereye gideceğine henüz karar vermedi. Şahsen, öğrenene kadar kapattım ...
 
new-rena :
Ama boşuna, açtım ve hareket için bekledim
 
Ishim :
Yahudi anlamında bir kadın mı? (Pound ne öneriyorsunuz?)
İşhim, şimdi yavaş gidelim. Pammka'da ilerleme kaydettiniz - mahvetmeyin ....
