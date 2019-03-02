FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1466

Yeni yorum
 
Ishim :
Gibi? ve satın alıyorsun))))) (kim saklanmadı, suçlamıyorum)
Ne zaman suçluydun? ))) sen bizim her şeyimizsin)))
 
artikul :
Ne zaman suçluydun? ))) sen bizim her şeyimizsin)))
Her şeyimiz sakallı Hottabych! kolputny)))) (sadece kanatlardayım)
 
Ishim :
Her şeyimiz sakallı Hottabych ! kolputny)))) (sadece kanatlardayım)

O nerede ? Çift girmez... ( veya tahminlerinin gelişmesini bekler ve sonra girer )
Onu neden üzdün? )

Teşekkür ederim!
 
tuma88 :

O nerede ? Çift girmez... ( veya tahminlerinin gelişmesini bekler ve sonra girer )
Onu neden üzdün? )

Teşekkür ederim!
Bu arada, pound için hiçbir şey, küçük bir geri dönüş ve büyüme dedi. (öyleydi)
[Silindi]  
tuma88 :

O nerede ? Çift girmez... ( veya tahminlerinin gelişmesini bekler ve sonra girer )
Onu neden üzdün? )

Teşekkür ederim!
bahçede (neredeyse) dinlenmek...
 

Deaver geldi. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE. Bilgisayarda yoktu, tp çalıştı, ama daha çok erken ((Eller yuh ve yukarısına çevrilirdi. Güzel bir gün olurdu. General, zirveyi bekliyoruz (bir aydan itibaren). gün, 1.091'lik bir geri dönüş (seviye geçilirse muhtemelen daha düşük)

 
Ishim :
Bu arada, pound için hiçbir şey, küçük bir gerileme ve büyüme dedi. (öyleydi)
profurset sharaga için bir tahmin var mıydı?
Bir tane bulamıyorum...

teşekkür etmek!
[Silindi]  
2035977 :

Deaver geldi. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE. Bilgisayarda yoktu, tp çalıştı, ama daha çok erken ((Eller yuh ve yukarısına çevrilirdi. Güzel bir gün olurdu. General, zirveyi bekliyoruz (bir aydan itibaren). gün, 1.091'lik bir geri dönüş (seviye geçilirse muhtemelen daha düşük)

evet, gerçekten ... risk ölçekte .... ve satın alma neredeyse yüksek, asla bilemezsiniz ....
 
2035977 :

Deaver geldi. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE. Bilgisayarda yoktu, tp çalıştı, ama daha çok erken ((Eller yuh ve yukarısına çevrilirdi. Güzel bir gün olurdu. General, zirveyi bekliyoruz (bir aydan itibaren). gün, 1.091'lik bir geri dönüş (seviye geçilirse muhtemelen daha düşük)


Yarışmada yeri nedir?
belki 1580?
teşekkür etmek!
 
tuma88 :

daha önce olduğu gibi 1,1035 hakkında konuştular ???

Yoksa daha önce oynandı mı?

teşekkür etmek!
1.10 geçerse, 1.13'e doğru, ancak 1.10'da iyi destek var.
1...145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473...2119
Yeni yorum