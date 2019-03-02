FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1465

Yeni yorum
 
Ishim :
fiyat hafife alınmış euro. (yani hazırlıksız, adil fiyat 1,27)
_new-rena :
analistlerin gerekçeleri gerçeğin peşinde, başka bir şey değil. Ana şey düşük satın almak ve yüksek satmaktır - döviz piyasasının kanunu. dönem - yaklaşık 0,5 yıl ....

oyuncuların şu ya da bu hareketi haklı çıkaracak fikirleri olmalıdır.

başka bir şey de, Avrupa politikacılarının neredeyse tamamen ABD'ye bağımlı olmasıdır.

[Silindi]  
neyron :

oyuncuların şu ya da bu hareketi haklı çıkaracak fikirleri olmalıdır.

başka bir şey de, Avrupa politikacılarının neredeyse tamamen ABD'ye bağımlı olmasıdır.

biri oynuyor, biri ticaret yapıyor... //para bir metadır.

şubemizdeki gerekçeler - sayılmaz.

MQL-4'ten başlayarak okuyun.... //sadece en iyisine sahibiz)))

[Silindi]  

tekrar geç))))))))))))))))

Hadi gidelim?

burada, petrol endüstrisi hakkında konuşana kadar ....:


 
tuma88 :

Zhenya, şimdi bir profurset satın alman var mı?

Teşekkür ederim!
 
_new-rena :
Euro durmazsa bir sonraki hedef 1.1190...

daha önce olduğu gibi 1,1035 hakkında konuştular ???

Yoksa daha önce oynandı mı?

teşekkür etmek!
[Silindi]  
tuma88 :

daha önce olduğu gibi 1,1035 hakkında konuştular ???

Yoksa daha önce oynandı mı?

teşekkür etmek!

gösterge zayıftı, seviyeler neredeyse buldozerden geliyordu. artık öyle değil, ama yine de test ediyor ....

daha doğrusu - 1.1194

 
_new-rena :

gösterge zayıftı, seviyeler neredeyse buldozerden geliyordu. artık öyle değil, ama yine de test ediyor ....

daha doğrusu - 1.1194


perdeler)
artık tartışmıyorum

İzliyorum.

teşekkür etmek !
 
neyron :

oyuncuların şu ya da bu hareketi haklı çıkaracak fikirleri olmalıdır.

başka bir şey de, Avrupa politikacılarının neredeyse tamamen ABD'ye bağımlı olmasıdır.

Sanırım kısa süreliğine oynayacağım))))) (büyümek çok cazip)

 
Ishim :

Sanırım kısa süreliğine oynayacağım))))) (büyümek çok cazip)

En akıllısı, değil mi? )))
 
artikul :
En akıllısı, değil mi? )))
Gibi? ve satın alıyorsun))))) (kim saklanmadı, suçlamıyorum)
1...145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472...2119
Yeni yorum