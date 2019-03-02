FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1465
fiyat hafife alınmış euro. (yani hazırlıksız, adil fiyat 1,27)
analistlerin gerekçeleri gerçeğin peşinde, başka bir şey değil. Ana şey düşük satın almak ve yüksek satmaktır - döviz piyasasının kanunu. dönem - yaklaşık 0,5 yıl ....
oyuncuların şu ya da bu hareketi haklı çıkaracak fikirleri olmalıdır.
başka bir şey de, Avrupa politikacılarının neredeyse tamamen ABD'ye bağımlı olmasıdır.
biri oynuyor, biri ticaret yapıyor... //para bir metadır.
şubemizdeki gerekçeler - sayılmaz.
MQL-4'ten başlayarak okuyun.... //sadece en iyisine sahibiz)))
tekrar geç))))))))))))))))
Hadi gidelim?
burada, petrol endüstrisi hakkında konuşana kadar ....:
Zhenya, şimdi bir profurset satın alman var mı?
Teşekkür ederim!
Euro durmazsa bir sonraki hedef 1.1190...
daha önce olduğu gibi 1,1035 hakkında konuştular ???
Yoksa daha önce oynandı mı?
teşekkür etmek!
gösterge zayıftı, seviyeler neredeyse buldozerden geliyordu. artık öyle değil, ama yine de test ediyor ....
daha doğrusu - 1.1194
perdeler)
artık tartışmıyorum
İzliyorum.
teşekkür etmek !
Sanırım kısa süreliğine oynayacağım))))) (büyümek çok cazip)
En akıllısı, değil mi? )))