FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1463
Uzbagoysya, delikanlı)))) Kimse gelmeyecek))) Bira için üfle)))
Haftalık bir kanal fikri.. münhasıran sistem üzerinden işlemler.
1.1980 kısa vadeli satın alma limiti önerisi
1.29'un üzerindeki herhangi bir şey tuzludur. 1.2040+-60'ın altındaki bölgeler; 1.1500+-20; ve en lezzetlisi 1.0530 + -20 veya daha düşük.
Euro durmazsa, bir sonraki hedef 1.1190...
neden tam olarak 1190? yerel maksimum daha yüksek görünüyordu