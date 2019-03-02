FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1463

Yeni yorum
 
artikul :
Uzbagoysya, delikanlı)))) Kimse gelmeyecek))) Bira için üfle)))
Ayıların boğa olduğu ortaya çıktı. Ben bir bira almaya gidiyorum.
[Silindi]  

Haftalık bir kanal fikri.. münhasıran sistem üzerinden işlemler.

1.1980 kısa vadeli satın alma limiti önerisi

 
piçler .. çubuğun nerede ...
 
fazla çalışmayla elde edilen her şey.
 
Pound üzerindeki Bai kapanacak. Ona biraz söyle.
[Silindi]  
Myth63 :
1.29'un üzerindeki herhangi bir şey tuzludur. 1.2040+-60'ın altındaki bölgeler; 1.1500+-20; ve en lezzetlisi 1.0530 + -20 veya daha düşük.
ilk kısım bitti =)
[Silindi]  
audi hücre ve 81 için bir tane daha
[Silindi]  
Euro durmazsa, bir sonraki hedef 1.1190...
 
_new-rena :
Euro durmazsa, bir sonraki hedef 1.1190...
neden tam olarak 1190? yerel maksimum daha yüksek görünüyordu
[Silindi]  
neyron :
neden tam olarak 1190? yerel maksimum daha yüksek görünüyordu
enstrümanlarıma bakıyorum
1...145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470...2119
Yeni yorum