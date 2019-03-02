FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1474

Yeni yorum
 
Daniil Stolnikov :
Oh iyi. ters çeviriyoruz.

1.13'ten önce bir euro almak için ruhun yeterli olmadığını biliyorsunuz - tarafsız kalıyorum. (zaten akşam oldu... belki 13'ten itibaren geri dönüş iyi olacak)))))

Ekle. tahmin etmeyi bırak! hadi ganimeti biçelim! (sonuçta, ayaklarının altında yatarak)

 
Ishim :

1.13'ten önce bir euro almak için ruhun yeterli olmadığını biliyorsunuz - tarafsız kalıyorum. (zaten akşam oldu... belki 13'ten itibaren geri dönüş iyi olacak)))))

Ekle. tahmin etmeyi bırak! hadi ganimeti biçelim! (sonuçta ayaklarının altında yatarak)

Yarın da haber günü... Gece başlayacak...
 
new-rena :
Yarın da haber günü... Gece başlayacak...
Yenka yavaş yavaş düşecek 1.16'ya ulaşacak. (%80 başarı - fiyat takip tekniği)
 
Ishim :
Yenka yavaş yavaş düşecek 1.16'ya ulaşacak. (%80 başarı - fiyat takip tekniği)
ve kivi nerede - ilk patlayan o mu? // peki, ya o ya da o? )))
 
new-rena :
ve kivi nerede - ilk patlayan o mu?

o uzun zaman önce döndü

 
new-rena :
ve kivi nerede - ilk patlayan o mu? // peki, ya o ya da o? )))
O yaşlı! o nerede? ((((bir shkolota tekme)
 
Ishim :

o uzun zaman önce döndü

Peki, geri dönüş sırasında Eureka'da neyden korkuyorsun? //tahminler eşleştirdik +/-... Sadece ses çıkarmıyorum...
 
Ishim :
O yaşlı! o nerede? ((((bir shkolota tekme)
bahçede ... bir şeyler atıştırmak için yatak kazmak ....
 
new-rena :
Peki, geri dönüş sırasında Eureka'da neyden korkuyorsun? //tahminler seninle çakıştı +/-...
Avrupa'nın açılışından aldığım %1,5'imi rahatlıkla alabilirim - 3-4 saat içinde)))))) (Bu geri dönüşü aldım - biraz)
 
new-rena :
bahçede ... bir şeyler atıştırmak için yatak kazmak ....
onun nereli olduğunu biliyor musun? - gelip götürecekler)))))) (bir şeyler atıştırmak için)
1...146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481...2119
Yeni yorum