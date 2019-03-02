FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1474
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Oh iyi. ters çeviriyoruz.
1.13'ten önce bir euro almak için ruhun yeterli olmadığını biliyorsunuz - tarafsız kalıyorum. (zaten akşam oldu... belki 13'ten itibaren geri dönüş iyi olacak)))))
Ekle. tahmin etmeyi bırak! hadi ganimeti biçelim! (sonuçta, ayaklarının altında yatarak)
1.13'ten önce bir euro almak için ruhun yeterli olmadığını biliyorsunuz - tarafsız kalıyorum. (zaten akşam oldu... belki 13'ten itibaren geri dönüş iyi olacak)))))
Ekle. tahmin etmeyi bırak! hadi ganimeti biçelim! (sonuçta ayaklarının altında yatarak)
Yarın da haber günü... Gece başlayacak...
Yenka yavaş yavaş düşecek 1.16'ya ulaşacak. (%80 başarı - fiyat takip tekniği)
ve kivi nerede - ilk patlayan o mu?
o uzun zaman önce döndü
ve kivi nerede - ilk patlayan o mu? // peki, ya o ya da o? )))
o uzun zaman önce döndü
O yaşlı! o nerede? ((((bir shkolota tekme)
Peki, geri dönüş sırasında Eureka'da neyden korkuyorsun? //tahminler seninle çakıştı +/-...
bahçede ... bir şeyler atıştırmak için yatak kazmak ....