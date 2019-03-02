FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1472
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bundan kim şüphe eder ki... :-)
Eh, ve benzeri, genel olarak ... Bir robot yazıyorum.
Bundan kim şüphe eder ki... :-)
Eh, ve benzeri, genel olarak ... Bir robot yazıyorum .
Duraklamalarla mı yoksa kayıpla ortalama almayla mı? Kanal değişiyor...
Duraklamalarla mı yoksa kayıpla ortalama almayla mı? Kanal değişiyor...
Roman bir ortalama alma ustasıdır....
:-) Özellikle sizin için, mevcut durum...
hemen yükleyeyim...
Roman, ortalama alma konusunda bir ustadır.... // esas olarak ters martin kullanır
Eurofranc'ta - henüz kullanmadım ...
:-)
:-) Özellikle sizin için, mevcut durum...
hemen yükleyeyim...
Trend stratejilerine girdim)
Şu anda, 1.1146<->1.1194'e giden başka bir seviye belirdi. //Euro
Roman, ortalama alma konusunda bir ustadır.... // esas olarak ters martin kullanır
Saf bir martinde ortalama - sonraki başlangıçtan itibaren - iki kez.
Sistem test ediliyor... :-)
Trend stratejilerine girdim)
Şu anda, 1.1182<->1.1194'e giden başka bir seviye ortaya çıktı. //Euro
Apaçık. Bir bakacağım...
Saf bir martinde ortalama - sonraki başlangıçtan itibaren - iki kez.
Sistem test ediliyor... :-)
majörler sabitse (EUR,CHF), o zaman eğilim çaprazdır ve bunun tersi de geçerlidir.... // Faiz oranı değişmeden kalırsa şu an için yalnızca düz (1.1146<->1.1194) olacağı varsayımı. .