Bundan kim şüphe eder ki... :-)

Eh, ve benzeri, genel olarak ... Bir robot yazıyorum.

Bir robot yazıyorum.

Roman Shiredchenko :

Duraklamalarla mı yoksa kayıpla ortalama almayla mı? Kanal değişiyor...
 
Vladimir Zubov :
Roman, ortalama alma konusunda bir ustadır.... // esas olarak ters martin kullanır
 
Vladimir Zubov :
Evet, bunu deneyebilirsiniz...
 
new-rena :
Roman bir ortalama alma ustasıdır....

:-) Özellikle sizin için, mevcut durum...

hemen yükleyeyim...

 
Eurofranc'ta - henüz kullanmadım ...

:-)

 
Trend stratejilerine girdim)

Şu anda, 1.1146<->1.1194'e giden başka bir seviye belirdi. //Euro

 
Saf bir martinde ortalama - sonraki başlangıçtan itibaren - iki kez.

Sistem test ediliyor... :-)

 
:-) Apaçık. Bir bakacağım...
 
majörler sabitse (EUR,CHF), o zaman eğilim çaprazdır ve bunun tersi de geçerlidir.... // Faiz oranı değişmeden kalırsa şu an için yalnızca düz (1.1146<->1.1194) olacağı varsayımı. .

