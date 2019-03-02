FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1798

Yeni yorum
 
Vizard_ :
Sensei pek rahatsız olmuşa benzemiyor...

Aynı -100*Düşük^(-14) (yaklaşık)...)))

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/


Cumadan beri hiçbir şey yapmadım.
 
stranger :
Cumadan beri hiçbir şey yapmadım.
Ve haklı olarak ... yaz ... dinlenme zamanı ...
Burada Yusuf'la takıldım ... İlkel bir Masha'ya dolambaçlı yollardan geldiğini düşündüm ...
Çıktı - yine 18 vtulil)))
[Silindi]  
stranger :
Cumadan beri hiçbir şey yapmadım.

temelde aynıyız =)

Borçlar alındı, yenileri asıldı ve yine alındı =) yani küçük şeyleri sürdüler =)

 
Vizard_ :
Sensei pek rahatsız olmuşa benzemiyor...

Aynı -100*Düşük^(-14) (yaklaşık)...)))

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/


daha ziyade, fiyattan arabanın bir eğrisi gibi görünüyor. euro? )) Fiyatla baştan sona gider - beklentileriyle (yukarı)
 
Vizard_ :
Ve haklı olarak ... yaz ... dinlenme zamanı ...
Burada Yusuf'la takıldım ... İlkel bir Masha'ya dolambaçlı yollardan geldiğini düşündüm ...
Çıktı - yine 18 vtulil)))
hakkında! ve burada Masha - her yerde sevgili
 
Daniil Stolnikov :
hakkında! ve burada Masha - sevgili olduğu her yerde
Ana oyuncuları tanımlıyoruz? Kolya, Maşa ve Yusuv
 

Sınıf! Ne kadar harika. Hafta iyi geçti.

)))

Bu sabah eklendi.

 
Bicus :

Sınıf! Ne kadar harika. Hafta iyi geçti.

)))

Bu sabah eklendi.

Ve açık artırmayı bitiriyorsun
 
Alexey Busygin :
Ve açık artırmayı bitiriyorsun
???
 
Bicus :
???
Haftanın sonunda işe yarayıp yaramadığını söyle
1...179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805...2119
Yeni yorum