FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1798
Sensei pek rahatsız olmuşa benzemiyor...
Aynı -100*Düşük^(-14) (yaklaşık)...)))
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
Cumadan beri hiçbir şey yapmadım.
Burada Yusuf'la takıldım ... İlkel bir Masha'ya dolambaçlı yollardan geldiğini düşündüm ...
Çıktı - yine 18 vtulil)))
Cumadan beri hiçbir şey yapmadım.
temelde aynıyız =)
Borçlar alındı, yenileri asıldı ve yine alındı =) yani küçük şeyleri sürdüler =)
Ve haklı olarak ... yaz ... dinlenme zamanı ...
hakkında! ve burada Masha - sevgili olduğu her yerde
Sınıf! Ne kadar harika. Hafta iyi geçti.
)))
Bu sabah eklendi.
Ve açık artırmayı bitiriyorsun
???