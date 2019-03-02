FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1475
Avrupa'nın açılışından aldığım %1,5'imi rahatlıkla alabilirim - 3-4 saat içinde)))))) (Bu geri dönüşü aldım - biraz)
onun nereli olduğunu biliyor musun ? - gelip götürecekler)))))) (bir şeyler atıştırmak için)
şu anda çok tatlı değil ve planlar kötü ve tamaya bağlı değil ... tartışmak bile istemiyorum ....
fırsat varken ara öğün ekilmelidir ...
peki, ne istersen. ve böylece o kivi, o euro, o pound - hepsi aynı ...
Aynı şey açık, ancak burada kendi çiftinin ticareti yapılıyor (Evra, Yenka) - orada neyin normal veya normal olmadığını hemen görebilirsiniz! (geri alma yanlış yapıldı ve hemen farkediyorsunuz - tamamen reflekslerle! son 6 yıldır her gün en az 23.00'e kadar)
ama enka ve euro - farklı yönlerde ve tercihen hammadde olmadan ....
Bu nedenle, bir çift ticaret yapmak daha iyidir.
Spekülatif bir fiyata biraz euro aldım)))
kulak misafiri olmak? (ve alt bais nerede?)
Birbirimize her şeyi anlatabilmek için aynı kadına mı aşık oluyoruz? )))
Yahudi anlamında bir kadın mı? (Pound ne öneriyorsunuz?)