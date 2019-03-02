FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1475

Ishim :
Avrupa'nın açılışından aldığım %1,5'imi rahatlıkla alabilirim - 3-4 saat içinde)))))) (Bu geri dönüşü aldım - biraz)
peki, ne istersen. ve böylece o kivi, o euro, o pound - hepsi aynı ...
 
Ishim :
onun nereli olduğunu biliyor musun ? - gelip götürecekler)))))) (bir şeyler atıştırmak için)

şu anda çok tatlı değil ve planlar kötü ve tamaya bağlı değil ... tartışmak bile istemiyorum ....

fırsat varken ara öğün ekilmelidir ...

 
new-rena :
Aynı şey açık, ancak burada kendi çiftinin ticareti yapılıyor (Evra, Yenka) - orada neyin normal veya normal olmadığını hemen görebilirsiniz! (geri alma yanlış yapıldı ve hemen farkediyorsunuz - tamamen reflekslerle! son 6 yıldır her gün en az 23.00'e kadar)
 
Ishim :
ama enka ve euro - farklı yönlerde ve tercihen hammadde olmadan ....

Bu nedenle, bir çift ticaret yapmak daha iyidir.

 

Spekülatif bir fiyata biraz euro aldım)))

 
artikul :

kulak misafiri olmak? (ve alt bais nerede?)
 
Ishim :
Birbirimize her şeyi anlatabilmek için aynı kadına mı aşık oluyoruz? )))
 
new-rena :

ama enka ve euro - farklı yönlerde ve tercihen hammadde olmadan ....

Bu nedenle, bir çift ticaret yapmak daha iyidir.

Biliyorum, Enka sayesinde şort açmıyorum (satış pozisyonu açmıyorum, sadece al ve nötr)
 
artikul :
Birbirimize her şeyi anlatabilmek için aynı kadına mı aşık oluyoruz? )))
Yahudi anlamında bir kadın mı? (Pound ne öneriyorsunuz?)
 
Ishim :
Yahudi anlamında bir kadın mı? (Pound ne öneriyorsunuz?)
Pozları kilolarla hiç tartışmıyorum)))
