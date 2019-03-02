FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1468
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ama en azından çimenler uzamıyor =)
ama en azından çimenler uzamıyor =)
Şimdi satmayı düşünüyor musun?
Dün pound üzerindeki tüm eksileri kapattı ve devretti. 1.5540'a ulaşacağını düşünüyorum.
Sanırım kısa süreliğine oynayacağım))))) (büyümek çok cazip)
bu sistemde pound için poz yok. azaltılmış hırs. Borçları ve seviyeleri bekleyeceğim.
küçük tuzlu. dans alımı ile haftalık kanalın üst limiti 49+- ve limit 57
ama en azından çimenler uzamıyor =)