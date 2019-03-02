FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1468

Bana poundun sınırını söyle. 1.545'i düşürmek istiyorum. Teşekkür ederim!
ama en azından çimenler uzamıyor =)

 
ama en azından çimenler uzamıyor =)

Şimdi satmayı düşünüyor musun?
Şimdi satmayı düşünüyor musun?
bu sistemde pound için poz yok. azaltılmış hırs. Borçları ve seviyeleri bekleyeceğim.
 

Dün pound üzerindeki tüm eksileri kapattı ve devretti. 1.5540'a ulaşacağını düşünüyorum.

küçük tuzlu. dans alımı ile haftalık kanalın üst limiti 49+- ve limit 57
Sanırım kısa süreliğine oynayacağım))))) (büyümek çok cazip)

 
bu sistemde pound için poz yok. azaltılmış hırs. Borçları ve seviyeleri bekleyeceğim.
Teşekkür ederim. Sanırım sterlin gün içinde başını bitiriyor. Ayrıca risk alma arzusu da yoktur.
 
küçük tuzlu. dans alımı ile haftalık kanalın üst limiti 49+- ve limit 57
Ayrıca bana öyle geliyor ki henüz 1.44 ile ilgili bir konuşma yok ve olamaz. Sonunda, düşünmemek için biraz tuzladım (kurbağa kazandı).
ama en azından çimenler uzamıyor =)

evet, eğlenceli bir gün olacak. birkaç dakika daha ve...
