MT5 için dilekler - sayfa 34
"Fibonacci ölçer" gibi bir aracın eksikliği var. Benim düşünceme göre, bir Fibonacci uzantısına benzer olmalı, ilk iki kesme noktasının seviyelerinde sadece %0 ve %100 seviyeleri sabitlenmeli ve üçüncü kesme noktasının konumu üçüncü satırı ve hesaplanan yüzdeyi göstermelidir. bu nokta %0,1 doğrulukla.
Ve "Seviyeler" sekmesindeki Fibonacci enstrüman grubu için iki düğme daha istiyorum: "Kaydet" ve "Yükle". Bazen 30 seviyeli fiboya bakmanız gerekir, ancak bunu her zaman kullanmak sakıncalıdır - tabloyu karıştırır ve 32 seviyenin tümüne yeniden girmek yorucudur.
Anladığım kadarıyla MT5, iki pencereden yalnızca birinde bir gösterge çizmenize izin veriyor: gösterge_separate_window veya Indicator_chart_window. Yanlışsam düzelt. Ama gerçekten ikisini de aynı anda çizmek istiyorum. Örneğin, ayrı bir pencerede oluşturulacak gösterge okumalarına bağlı olarak çubukları farklı renklerle renklendirmek istiyorum. Her arabelleğin hangi pencerede oluşturulacağını önsözde bir şekilde belirtmek mümkün mü? bunun gibi
yeni parametrenin tanıtıldığı yer:
gösterge_penceresi - bu göstergenin hangi pencerede oluşturulacağını belirtir
vay be yalnız değilim İki yıldan uzun süredir talebine katılıyorum https://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261
Destekliyorum, ilk dörtte nesnelerle tamponlar çizmek ve böylece hem ayrı hem de grafikte eşzamanlı görüntüleme sorununu ortadan kaldırmak mümkün olsaydı, o zaman ilk beş göstergede nesne çizmez, bu nedenle dilek nesnel olarak olgunlaşır .
Tehdit, genel olarak, bazen bir indic'in aynı anda birkaç ayrılık yaratmasını arzu ederim,
böylece verileri ölçeklendirmeniz ve tek bir boyuta götürmeniz gerekmez.
joo :
Индикаторы объекты рисуют. Уже рисуют.
Evet, en başından beri boyadılar ve ayrı bir pencerede.
MetaTrader 5 İstemci Terminali inşa 294
Aferin! Kapalı! Teşekkür ederim! Hayat çok daha kolay hale geldi!
Şu anda, mumları MT5'te (ve MT4'te de) boyarken, burada gösterildiği gibi mumun gövdesi her zaman karanlık olduğundan, açık ve kapalı arasında ayrım yapmak imkansızdır.
Mumların renginin mum tipini değiştirmemesi (aç>kapa veya kapat>aç) mümkün müdür?