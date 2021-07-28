MT5 için dilekler - sayfa 34

Yeni yorum
 

"Fibonacci ölçer" gibi bir aracın eksikliği var. Benim düşünceme göre, bir Fibonacci uzantısına benzer olmalı, ilk iki kesme noktasının seviyelerinde sadece %0 ve %100 seviyeleri sabitlenmeli ve üçüncü kesme noktasının konumu üçüncü satırı ve hesaplanan yüzdeyi göstermelidir. bu nokta %0,1 doğrulukla.

Ve "Seviyeler" sekmesindeki Fibonacci enstrüman grubu için iki düğme daha istiyorum: "Kaydet" ve "Yükle". Bazen 30 seviyeli fiboya bakmanız gerekir, ancak bunu her zaman kullanmak sakıncalıdır - tabloyu karıştırır ve 32 seviyenin tümüne yeniden girmek yorucudur.

 

Anladığım kadarıyla MT5, iki pencereden yalnızca birinde bir gösterge çizmenize izin veriyor: gösterge_separate_window veya Indicator_chart_window. Yanlışsam düzelt. Ama gerçekten ikisini de aynı anda çizmek istiyorum. Örneğin, ayrı bir pencerede oluşturulacak gösterge okumalarına bağlı olarak çubukları farklı renklerle renklendirmek istiyorum. Her arabelleğin hangi pencerede oluşturulacağını önsözde bir şekilde belirtmek mümkün mü? bunun gibi

 #property indicator_buffers 2
 #property indicator_plots   2
 //--- indicator

 #property indicator_window1 SEPARATE_WINDOW
 #property indicator_label1   "Indicator"
 #property indicator_type1   DRAW_LINE
 #property indicator_color1  Blue
 #property indicator_style1  STYLE_SOLID
 #property indicator_width1   1
 //--- moving average

 #property indicator_window2 CHART_WINDOW
 #property indicator_label2   "my MA"
 #property indicator_type2   DRAW_LINE
 #property indicator_color2  Red
 #property indicator_style2  STYLE_SOLID
 #property indicator_width2   1

yeni parametrenin tanıtıldığı yer:

gösterge_penceresi - bu göstergenin hangi pencerede oluşturulacağını belirtir

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков - Документация по MQL5
 
gpwr :

Anladığım kadarıyla MT5, iki pencereden yalnızca birinde bir gösterge çizmenize izin veriyor: gösterge_separate_window veya Indicator_chart_window. Yanlışsam düzelt. Ama gerçekten ikisini de aynı anda çizmek istiyorum. Örneğin, ayrı bir pencerede oluşturulacak gösterge okumalarına bağlı olarak çubukları farklı renklerle renklendirmek istiyorum. Her arabelleğin hangi pencerede oluşturulacağını önsözde bir şekilde belirtmek mümkün mü? bunun gibi

yeni parametrenin tanıtıldığı yer:

gösterge_penceresi - bu göstergenin hangi pencerede oluşturulacağını belirtir

Çok değerli bir teklif. Göstergeyi ana pencerede ve alt pencerede aynı anda oluşturmak bir kereden fazla gerekliydi. Elbette sorun, birlikte çalışan iki gösterge yaratılarak çözülür, ancak bu elverişsizdir.
 
gpwr :

....

gösterge_penceresi - bu göstergenin hangi pencerede oluşturulacağını belirtir

vay be yalnız değilim İki yıldan uzun süredir talebine katılıyorum https://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261
Пожелания к MQL5 - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Пожелания к MQL5 - MQL4 форум
 
Prival :
vay be yalnız değilim İki yıldan uzun süredir talebine katılıyorum https://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261

Destekliyorum, ilk dörtte nesnelerle tamponlar çizmek ve böylece hem ayrı hem de grafikte eşzamanlı görüntüleme sorununu ortadan kaldırmak mümkün olsaydı, o zaman ilk beş göstergede nesne çizmez, bu nedenle dilek nesnel olarak olgunlaşır .

Tehdit, genel olarak, bazen bir indic'in aynı anda birkaç ayrılık yaratmasını arzu ederim,

böylece verileri ölçeklendirmeniz ve tek bir boyuta götürmeniz gerekmez.

 
Urain :
Destekliyorum, ilk dörtte nesnelerle tamponlar çizmek ve böylece hem ayrı hem de grafikte eşzamanlı görüntüleme sorununu ortadan kaldırmak mümkün olsaydı, o zaman ilk beş göstergede nesne çizmez, bu nedenle dilek nesnel olarak olgunlaşır .
Gösterge nesneleri çizer. Zaten resim.
 

joo :
Индикаторы объекты рисуют. Уже рисуют.

Evet, en başından beri boyadılar ve ayrı bir pencerede.

 
Alexander :

MetaTrader 5 İstemci Terminali inşa 294

  1. Terminal: Nesne manyetizması mekanizması yeniden yazıldı - şimdi noktaların zaman bağlaması her zaman dakika doğruluğu ile gerçekleşir, bu da küçük periyotlara geçiş yaparken yapılardan tasarruf sağlar.

Aferin! Kapalı! Teşekkür ederim! Hayat çok daha kolay hale geldi!
 

Şu anda, mumları MT5'te (ve MT4'te de) boyarken, burada gösterildiği gibi mumun gövdesi her zaman karanlık olduğundan, açık ve kapalı arasında ayrım yapmak imkansızdır.

Mumların renginin mum tipini değiştirmemesi (aç>kapa veya kapat>aç) mümkün müdür?

 
ColorCandlesDaily göstergesine göz atın
1...272829303132333435363738394041...117
Yeni yorum