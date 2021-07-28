MT5 için dilekler - sayfa 36
Sınıflar ayrı dosyalarda ise sürekli geçiş yapmanız gerekiyor.
Lütfen tüm açık dosyaları derlemek için bir sıcak düğme yapın!
+1
+100
düzenleyicideki "Gezgin" penceresindeki dizinin bağlam menüsündeki "Tümünü Derle" komutunun yanı sıra.
Çok uzun zaman önce Cuma gününün gerçek saatinin uyuşmadığını yazmıştım.
Bu yüzden tekrar yazmaya karar verdim.
Görünüşe göre MQ Cuma günü 24:00'e kadar işlem görüyor, örneğin bu bilgi Alpari'de doğru şekilde görüntüleniyor.
Farklı dosyalarda sınıflarım var ama hepsi aynı anda derleniyor. Bunu yapmak için derlemeyi ana dosyada çalıştırmanız gerekir - bir tane var.
Biliyorum.
Durum:
Uzmanın ana dosyası ~ 30 satır, her 3 dakikada bir düzenlenen, sınıflı 2 dosya içeren haftada 1-3 kez düzenlenir. Ancak Expert Advisor'ın tamamını derlemek için ana dosyaya geçmeniz, derlemeniz ve ardından sınıfla birlikte dosyaya geri dönmeniz gerekir.
Ama her şeyi derlemek için bir buton olsaydı, sınıf dosyasını düzenlersiniz, hemen bir butona basarsınız ve işiniz biter, herhangi bir yere geçiş yapmanıza gerek kalmaz.
Çalışırken, tüm açık dosyaları periyodik olarak ve bir kez kaydetmeniz ve yeniden derlemeniz gerekir. Bir işlem gibi, diyelim ki kod bir modülden diğerine aktarıldı, düzeltildi, işlem düzeltildi.
Ve burada kesinlikle bir kısayol tuşuna ihtiyacınız var, şimdi tüm dosyaları yazmak için bir düğme var, ancak onu kullanmak çok uygun değil.
Tüm açık dosyaları kaydetmek için Shift+F11'i ve tüm açık mql5'leri yeniden derlemek için Shift+F12'yi (doğal olarak bir kayıtla) ayarlamanızı öneririm. Uzaklar ve yanlışlıkla basılmayacaklar ve düzen standartlarına göre bu işlevler için uygundurlar.