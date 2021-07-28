MT5 için dilekler - sayfa 35

Rosh :
ColorCandlesDaily göstergesine göz atın

Baktım ama orada ne bulmam gerektiğini anlamadım. Bu gösterge aynı zamanda, tüm mumların Kapat<Aç olduğunu varsayarak, mumları koyu (söyleyebileceğiniz gibi, dolu, dolu) bir renkte çizer. Benim önerim mum boyası eklemek değil (ki zaten bunu biliyorum), böyle bir boyama sırasında mum gövde tipini korumaktı. Yoksa belirttiğiniz göstergede bu tür bilgiler var da ben göremiyorum? Bu oldukça mümkün. karım her zaman "erkek gözleri" olduğuna yemin eder, yani. "Kitaba bakıyorum ve bir incir görüyorum."

 
Lütfen grafik nesnelerin manyetik noktalarının MT4'te olduğu gibi daha büyük bir yakalama yarıçapına sahip olmasını sağlayın, aksi takdirde kancayı birden fazla kez dürtmeniz gerekir. Belki MT5'in azaltılmış bir yarıçapı yoktur, ancak başka bir şey - örneğin farklı bir algoritma? Genel olarak ... teşekkürler.
 

Yazdılar mı yazmadılar mı bilmiyorum, yazmışlarsa hatırlatayım). Her büyük platformun zaman çizelgesine bir alternatifi vardır: Renko, Point & Figure, RangeBars, VolumeBars, DeltaBars

Neden standart olmayan periyotlarla bu kadar çok zaman dilimi oluşturup zamana bağlı olmayan çubuklar yapmadığımı anlamıyorum. Bu tür çubuk inşa yöntemleri bekleyebilir miyiz ve ne zaman?


 
Ichor :

Bu tür çubuk inşa etme yöntemlerini bekleyebilir miyiz ve ne zaman?

Ne yazık ki hayır.
 

Daha önce yazıldı mı bilmiyorum .... ama lütfen bu gibi durumlarda (dördüncüde olduğu gibi) derleyici uyarısı yapın:

 if ( /*condition*/ );
   return ;
Aksi takdirde, çok uzun bir süre kodumda bir hata arıyordum ve dördüne alıştığım için cant'ın burada olduğunu bile düşünmedim.
Strateji test cihazının arayüzü son derece elverişsizdir. Sekmeler arasında sürekli atlamanız gerekir.

Test cihazıyla çalışmanın rahatlığını artırmak için, daha önce de söylediğim gibi, "Başlat / İptal" kontrol düğmelerinin, hangi sekmenin etkin olduğuna bakılmaksızın görünür olan pencere alanına taşınmasını öneririm. Böylece sekmeler arasında gezinmeye gerek kalmadan testi herhangi bir zamanda başlatmak/durdurmak mümkün olacaktır.

Ek olarak, test cihazının sekmeleri arasında atlamadan tekrar sürekli olarak izleyebilmek için günlükleri içeren pencereyi her zaman ayrı olarak göstermek de mantıklıdır.

Çok havalı bir programcı değilim, ancak bir win program arayüzü oluşturma hakkında bir fikrim var, bu yüzden test cihazının arayüzünün kontrollerini yeniden düzenlemenin birkaç saat hatta dakika meselesi olduğunu biliyorum, çünkü siz bilmiyorsunuz. işlevselliğini değiştirmeye gerek yok.


Geliştiriciler, lütfen önerime dikkat edin.

Teşekkür ederim.

Geliştiriciler, dileklerin pahasına.

Lütfen 23172 başvuruma dikkat edin.

En azından TATİL açısından, ne ve nasıl yapabileceğinizi düşünün ...

 
Interesting :

Geliştiriciler, dileklerin pahasına.

Lütfen 23172 başvuruma dikkat edin.

En azından TATİL açısından, ne ve nasıl yapabileceğinizi düşünün ...


Evet, piyasanın kapalı olduğunu yalnızca bir işlem talebi göndererek veya bir zamanlayıcı aracılığıyla tekliflerin yokluğunu analiz ederek öğrenebilirsiniz. En azından ben bulamadım.
Valmars :
Evet, piyasanın kapalı olduğunu yalnızca bir işlem talebi göndererek veya bir zamanlayıcı aracılığıyla tekliflerin yokluğunu analiz ederek öğrenebilirsiniz. En azından ben bulamadım.

Bu sorunu şu şekilde çözdüm, ancak test cihazında bu işlev çalışmayı reddediyor. Demo tamam. Birisi daha iyi bir çözüm önerebilir mi?

 bool sesion( string sym)
  {
   datetime start,finish;
   string d1,d2;
   datetime date= TimeCurrent ();
   TimeToStruct (date,str);

   string ty= string (str.year);
   string tm= string (str.mon);
   string td1= string (str.day);

   SymbolInfoSessionTrade (sym,( ENUM_DAY_OF_WEEK )str.day_of_week, 0 ,start,finish);
   d1 = TimeToString (start,TIME_MINUTES);
   d2 = TimeToString (finish- 1 ,TIME_MINUTES);

   datetime dd1  = StringToTime (ty+ "." +tm+ "." +td1+ " " +d1);
   datetime dd2  = StringToTime (ty+ "." +tm+ "." +td1+ " " +d2);

   if (date>=dd1 && date<dd2)
     {
       //Print(date," >= ",dd1," && ",date," < ",dd2);
       return (true);
     }
   //Print("Условие ",date," >= ",dd1," && ",date," < ",dd2," не выполнено");
   return (false);
  }
 

Çok uzun zaman önce Cuma gününün gerçek saatinin uyuşmadığını yazmıştım.

Bu yüzden tekrar yazmaya karar verdim.

