MT5 için dilekler - sayfa 35
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ColorCandlesDaily göstergesine göz atın
Baktım ama orada ne bulmam gerektiğini anlamadım. Bu gösterge aynı zamanda, tüm mumların Kapat<Aç olduğunu varsayarak, mumları koyu (söyleyebileceğiniz gibi, dolu, dolu) bir renkte çizer. Benim önerim mum boyası eklemek değil (ki zaten bunu biliyorum), böyle bir boyama sırasında mum gövde tipini korumaktı. Yoksa belirttiğiniz göstergede bu tür bilgiler var da ben göremiyorum? Bu oldukça mümkün. karım her zaman "erkek gözleri" olduğuna yemin eder, yani. "Kitaba bakıyorum ve bir incir görüyorum."
Yazdılar mı yazmadılar mı bilmiyorum, yazmışlarsa hatırlatayım). Her büyük platformun zaman çizelgesine bir alternatifi vardır: Renko, Point & Figure, RangeBars, VolumeBars, DeltaBars
Neden standart olmayan periyotlarla bu kadar çok zaman dilimi oluşturup zamana bağlı olmayan çubuklar yapmadığımı anlamıyorum. Bu tür çubuk inşa yöntemleri bekleyebilir miyiz ve ne zaman?
Bu tür çubuk inşa etme yöntemlerini bekleyebilir miyiz ve ne zaman?
Daha önce yazıldı mı bilmiyorum .... ama lütfen bu gibi durumlarda (dördüncüde olduğu gibi) derleyici uyarısı yapın:Aksi takdirde, çok uzun bir süre kodumda bir hata arıyordum ve dördüne alıştığım için cant'ın burada olduğunu bile düşünmedim.
Strateji test cihazının arayüzü son derece elverişsizdir. Sekmeler arasında sürekli atlamanız gerekir.
Test cihazıyla çalışmanın rahatlığını artırmak için, daha önce de söylediğim gibi, "Başlat / İptal" kontrol düğmelerinin, hangi sekmenin etkin olduğuna bakılmaksızın görünür olan pencere alanına taşınmasını öneririm. Böylece sekmeler arasında gezinmeye gerek kalmadan testi herhangi bir zamanda başlatmak/durdurmak mümkün olacaktır.
Ek olarak, test cihazının sekmeleri arasında atlamadan tekrar sürekli olarak izleyebilmek için günlükleri içeren pencereyi her zaman ayrı olarak göstermek de mantıklıdır.
Çok havalı bir programcı değilim, ancak bir win program arayüzü oluşturma hakkında bir fikrim var, bu yüzden test cihazının arayüzünün kontrollerini yeniden düzenlemenin birkaç saat hatta dakika meselesi olduğunu biliyorum, çünkü siz bilmiyorsunuz. işlevselliğini değiştirmeye gerek yok.
Geliştiriciler, lütfen önerime dikkat edin.
Teşekkür ederim.
Geliştiriciler, dileklerin pahasına.
Lütfen 23172 başvuruma dikkat edin.
En azından TATİL açısından, ne ve nasıl yapabileceğinizi düşünün ...
Geliştiriciler, dileklerin pahasına.
Lütfen 23172 başvuruma dikkat edin.
En azından TATİL açısından, ne ve nasıl yapabileceğinizi düşünün ...
Evet, piyasanın kapalı olduğunu yalnızca bir işlem talebi göndererek veya bir zamanlayıcı aracılığıyla tekliflerin yokluğunu analiz ederek öğrenebilirsiniz. En azından ben bulamadım.
Bu sorunu şu şekilde çözdüm, ancak test cihazında bu işlev çalışmayı reddediyor. Demo tamam. Birisi daha iyi bir çözüm önerebilir mi?
Çok uzun zaman önce Cuma gününün gerçek saatinin uyuşmadığını yazmıştım.
Bu yüzden tekrar yazmaya karar verdim.