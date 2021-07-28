MT5 için dilekler - sayfa 33
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Konu çoktan gündeme geldi. Hatırladığım kadarıyla, geliştiriciler şimdiye kadar bu tür şeyleri yapmayı reddettiler (birinin buna ihtiyacı olursa, üçüncü taraf bir IDE'yi kolayca kullanabileceği gerçeğine atıfta bulunarak).
Ve hiçbir şey değişmedi...
Meta düzenleyici hangi dilde yazılmıştır? Evet, büyük olasılıkla C++. Satır numaralandırma, parantez eşleştirme vurgulama vb. eklemek zor mu? Bunu yapmak için, herhangi bir metin editörünün geliştiricilerinin bağladığı program modülüne hazır bir kitaplık bağlamanız yeterlidir - yıllardır bağlanıyorlar ...
Bu yüzden meta alıntıların "Müşteri için her şey" olmadığını, "Kendim için her şey ve sadece müşteri için sadece bir kısmı" olduğunu söylüyorum :(
Grafiksel bir arayüz dileğiyle.
Birkaç grafiği aynı anda yerleştirirken dikey diyelim
kırmızı bir okla işaretlenmiş, pencere kenarlıkları, çok gerekli olan alanı kaplıyor, zaten çok küçük. Onları çıkarmak, yetersiz hale getirmek mümkün mü?
hücre tipi sekmelere sahip olmak güzel olurdu
şimdi, evet ve MT4'te sekmeler şöyle görünüyor
ama ben bunları konfigüre edebilmek, gerekli çizelgeleri (grafik ile ilişkili göstergeler) siyah noktaların olduğu yerlere yerleştirebilmek ve JPY diyelim ki sekmeyi hızlı, rahat ve sezgisel olarak koyabilmek istiyorum. Hücre şablonları 1*1'den 4*4'e kadar farklı olabilir. Ekspres sekmesi ile Opera prototipi.
ZY Bu ev hanımları için iyi bir çözüm olacak gibi geliyor bana :-) , profillerin varlığından haberim var ama rahat değiller, yarım kalmışlar.
Belki kendimi tekrar edeceğim, ancak MT5'te terminalin bilgisayarı belirli bir tarih ve saatte kapatması için (ayarlarda) bir fırsat olmasını isterdim. Örneğin, açık artırmanın sonunda Cuma günü. Bu özellik, bilgisayarı manuel olarak kapatma ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Cuma akşamı (gece) daha keyifli bir ortamda geçirilebilir. (çalışma danışmanları için)
Bu yüzden meta alıntıların "Müşteri için her şey" olmadığını, "Kendim için her şey ve sadece müşteri için sadece bir kısmı" olduğunu söylüyorum :(
Önümüzde çok fazla görev olduğu için öncelikleri belirlememiz gerekiyor.
Şimdi ana çabalarımız ana terminale ve test cihazına odaklandı. Daha bugün, terminalin 64 bit sürümünü yayınladılar.
Adım adım, editörün yükseltilmesine geçeceğiz.
Tarih EA'nın çalışması sırasında test cihazının günlüğündeki işlemlerin zamanını bildirmek mümkün mü? Zaten orada olan şimdiki zamanı değil, geçmişteki işlemlerin zamanını kastediyorum. örneğin
2010.07.10 08:54:16 Çekirdek 1 Saat: sipariş gerçekleştirildi buy 1.00 de ...
2010.07.10 08:54:16 Çekirdek 1 Zaman: anlaşma yapıldı [#2 satın ...
2010.07.10 08:54:16 Çekirdek 1 Zaman: anlaşma #2 1.00 satın al ...
2010.07.10 08:54:16 Çekirdek 1 Zaman: anında satın al 1.00 ...
Ve bir not daha. Anlaşma numaralandırması neden her zaman 2 ile başlar?
Ve bir not daha. Anlaşmaların numaralandırılması neden her zaman 2 ile başlar?
Tarih EA'nın çalışması sırasında test cihazının günlüğündeki işlemlerin zamanını bildirmek mümkün mü? Zaten orada olan şimdiki zamanı değil, geçmişteki işlemlerin zamanını kastediyorum. örneğin
2010.07.10 08:54:16 Çekirdek 1 Saat: sipariş gerçekleştirildi buy 1.00 de ...
2010.07.10 08:54:16 Çekirdek 1 Zaman: anlaşma yapıldı [#2 satın ...
2010.07.10 08:54:16 Çekirdek 1 Zaman: anlaşma #2 1.00 satın al ...
2010.07.10 08:54:16 Çekirdek 1 Zaman: anında satın al 1.00 ...
MQL5, tek bir şey dışında her şeye sahip harika bir şeydir: çok boyutlu diziler için dinamik bellek ayırma. Geliştiricilerin sınıflara ve yapılara ek olarak bunun gibi bir şey ekleyeceğini umuyordum.
int **mat = yeni int * [SATIR];
for (int i = 0; i < SATIR; i++) mat[i] = new int [COLS];
o zaman ciddi matematiksel modelleri c++ DLL kitaplıklarında kodlamaya gerek kalmayacaktı, bu da bir nedenden dolayı MT4'teki terminali sık sık kesiyordu. Programlama konusunda uzman değilim ama MQL5 dilinin yapısı gerçekten bu tür yapıların eklenmesine izin vermiyor mu? Mevcut ArrayResize yöntemi, yalnızca bir dizi boyutu boyunca dinamik ayırmaya izin verir. Tabii ki, sofistike olabilir ve tüm çok boyutlu dizileri MQL4'te yaptığım gibi tek boyutlu diziler (arr[i][j] = arr[i*COLS+j]) aracılığıyla kodlayabilirsiniz, ancak bu bir şekilde çirkin. Geliştiricilerin ikilemini anlıyorum: programcı olmayanlar dilin karmaşıklaştığından şikayet ediyorlar ve benim gibi yarı programcılar MQL5'in onu c++'a yaklaştıracak daha fazla özelliğinin bulunmadığından şikayet ediyorlar.