Düşünün lütfen
MQL5'e bir göstergeden veya Uzman Danışmandan veya bir komut dosyasından değişiklik yapılmasına izin veren işlevsellik eklemek için bir teklif
Penceredeki maksimum çubuk sayısı...
programdan kontrollü bir kısıtlama yapmak faydalı olabilir
not
not
Böyle bir teklife itiraz edeceğim. Optimizasyondan sonra, sonuçları analiz etmek için, her zamanki gibi birçok geçişi ayrı ayrı kontrol etmem gerekiyor (ilgili geçişe tıklayarak elde edilir). Normal moddaki ilk testten sonra optimizasyon sonuçları kaybolursa, sonuçlarla çalışmak için değerli bir fırsat kaybedilir.
Pekala, ısrar etmiyorum, satırda ne yazıyor - > Yoksa her an dikizleyebilmeniz için bu kadar zor bir hareket mi?
1) Uyguladığınızı değil normal olayları eklemeniz gerekir.
aklıma gelen ilk şey
OnBar,OnBarClose,OnQuote,OnDomChanged...
OnPositionAçık,OnPositionKapalı...
Bağlı, Bağlantısız..
başvuruların durumundaki değişiklikler vb.
2) belgeleri buradaki gibi bir insan formuna dönüştürün: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.aspx
3) "API'yi kitlelere verin" -)
ps Görünüşe göre geliştiriciler ya yeni başlayanlar için yazılım yapıyorlar ya da kendileri
ÖZEL olaylar diye bir şey var. Bunlardan istediğiniz sayıda kendiniz uygulayabilirsiniz.
Örneğin, uzun zamandır bir zamanlayıcı aracılığıyla OnConnected ve OnDisconnected'ı yakalıyorum. Arzu ederseniz, OnBar ve OnBarClose veya diğer olayları da oluşturun.
Ardından, bu bloğu kullanarak onları OnChartEvent'te sakince yakalayın (tüm bunlar yardımda, tekerleği neden yeniden icat ettiniz?)
not
Ve sınıf düzeyinde, genel olarak, herhangi bir (neredeyse herhangi bir) olay oluşturulabilir ve işlenebilir ...
Nasıl uyguladığınızı görmek ilginç (OnConnected?)
dentraf :
Evet lütfen :)
CMqlManagerConnect sınıfını kullanarak Expert Advisor'da bu olayları işlemenin bir örneğini vereceğim (modül gönderiye eklenmiştir).
1. Modülü \MQL5\Include\ dizinine (tercihen bir alt dizine) kopyalayın
Hepsi burada - \MQL5\Include\Units\Objects
2. Uzmana bu dosyaya bir link ekleyin, bende bu var
3. CMqlManagerConnect türünde bir değişken oluşturun.
4. Zamanlayıcıda şöyle yazıyoruz
5 OnChartEvent'te şöyle yazıyoruz
not
Tabii ki, olayları OnChartEvent'e geçiremezsiniz, ancak onları doğrudan sınıfta (doğrudan tabanda veya mirasçılarda) işleyebilirsiniz. Ancak bu yaklaşımla bile OnChartEvent'e bir çağrı bırakmanızı tavsiye ederim, çünkü geri kalan çizelgelere neler olduğunu anlatmak gerekebilir... :)
CMqlManagerConnect sınıfı, kendiniz mi yazdınız? sunucuyla bağlantı kesildiğinde sunucular üzerinde yineleme yapmak için bir çözümünüz var mı?