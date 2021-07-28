MT5 için dilekler - sayfa 27
Şekillendiriciyi özelleştirilebilir hale getirmeniz gerekiyor!
Eh, kaşlı ayraçları yerleştirme şeklini gerçekten sevmiyorum ve bunu her döngüden önce istemiyorum:
//+------------------------------------------- --------------------+
//| |
//+------------------------------------------- ------ ----------------------+
ve ayrıca daha okunabilir hale getirmek için "=" önünde ve arkasında boşluk istiyorum :)
Ayrıca, fareyi onlara getirdiğinizde bir değişkenin veya ifadenin geçerli değeriyle hata ayıklayıcı modu araç ipuçlarını gerçekten istiyorum,Ve sonra her seferinde onu izleme listesine koymak zorundasın. Ve listenin kendisinde bile değişkenlerin değerleri değişmez (bulmadım).
MetaEditor'da satırları numaralandırma özelliğini kullanışlı hale getirmenizi rica ediyorum.
MetaEditor'da satır numaralandırmayı çok uygun hale getirme isteğini desteklemek istiyorum. Herhangi bir programlama ortamından sonra, onları görmemek olağandışıdır.
Fibo Gridler için bir büyük talep daha
MT4'te, Shift tuşunu basılı tutarken ızgaranın köşesini sürüklerseniz, seviyeler yatay olarak çizilir; bu, ızgarayı kompakt bir şekilde görüntülemeniz gerekiyorsa ve tüm grafik üzerinde gerdirilmediğinde çok uygundur. Kendilerini köşede bir yere asarlar ve fazla yer kaplamazlar.
Ancak MT5'te Shift'i basılı tutarken köşeyi sürüklerseniz, ızgara orantılı olarak sıkıştırılır - dikey ve yatay olarak bir çizgi gibi genişler. Ne için? Bu gerekli olduğunda bir seçenek düşünemiyorum. Lütfen daha önce olduğu gibi yapın.
Hadi düzeltelim. Bir sonraki derlemede, davranış MT4'e benzer olacaktır.
Çok teşekkürler.
Ayrıca ayarlarda, MT4'te olduğu gibi "Oluşturduktan sonra nesne seç" seçeneğinin eklenmesini rica ediyorum.
Artık nesneleri yarattıktan sonra seçmek, yardımdan çok bir engeldir. Periyodik olarak, birkaç harcanan nesneyi kaldırmaya ihtiyaç vardır; Sil düğmesini unutup nesneleri içerik menüsünden teker teker silmeniz veya sürekli olarak "Tüm nesnelerin seçimini kaldır" öğesini kullanmanız ve ardından yalnızca toplu silme için ihtiyacınız olanları seçmeniz gerekir. Bu nedenle, bunu MT4 ile aynı şekilde yapmanızı rica ediyorum - böylece bu davranışa ihtiyaç duyanlar kutuyu işaretlesin.
Teşekkür ederim.
Bu DC'nin (adını vermediğim) hile yapıp yapmadığını veya bu sizin açınızdan bir ihmal olup olmadığını bilmiyorum, ancak yaklaşık 10 DC'den neredeyse %100'ünü söyleyeceğim, sadece bunda böyle bir aksaklık görüyorum. 1. MT5'te nasıldır bilmiyorum ama MT5'te bunun tekrar olmayacağını umarak MT4'ten bir örnek veriyorum:
Ne görüyoruz? Grafiğin kendisinde, her şey doğru, geri tepme yok, fiyat limit emrine ulaştı; ancak bu DC'deki tik grafiğinde 1 puanlık bir geri tepme görüyoruz ve aslında piyasa emrin 1 puan gerisinde kalıyor (görünüşe göre emrin tam olarak tik grafiğine göre yürütülmesine güvenmemiz gerekiyor, bu [yürütme] bu durumda gerçekleşmedi, ancak yalnızca piyasa 1 puan daha düşerse gerçekleşecek).
0.7263'te bir AL Limiti belirlerseniz, bu emir, Satış fiyatı 0,7263'e eşit veya daha düşük olduğunda tetiklenir. Alış fiyatının yalnızca 0,7264'e ulaştığı, tetiklenmeden önce tam olarak bir pip eksik olduğu tik grafiğinde görülebilir.
Durum çok basit - Buy Limit emrinin tetik fiyatı için grafikteki fiyatı alarak (Bid var, Ask değil) Alış ve Satış tetik fiyatlarını karıştırdınız.
Burada kimya yok.
Evet. canı gönülden destekliyorum Grafiğin analoğuna gelince (sadece boş), şu anda sahip olduğumuzla karşılaştırıldığında fikir iyidir.
Ancak, nihayet normal "kullanıcı" pencerelerini herhangi bir çizelgeye bağlı değil, mql5 program pencereleri oluşturma, içlerinde isteğe bağlı çizim yapma ve grafik öğeleri ve kontrolleri asma olasılığı ile yapmak daha da iyi olurdu............
Desteklerim. Özünde, böyle bir pencere 2 boyutlu bir renk dizisi olacaktır. Her şey. Örneğin, kullanıcı şunu yaptı:
ve ekranda kırmızı piksel boyutunda bir nokta belirdi.
Desteklerim. Özünde, böyle bir pencere 2 boyutlu bir renk dizisi olacaktır. Her şey. Örneğin, kullanıcı şunu yaptı:
ve ekranda kırmızı piksel boyutunda bir nokta belirdi.