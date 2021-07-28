MT5 için dilekler - sayfa 32
Lütfen terminal bağlam menüsünü özelleştirilebilir yapın, aksi takdirde grafik penceresine sağ tıklarsınız ve o kadar uzun bir menü öğesi listesi açılır ki, onu kullanmak elverişsiz olur. Örneğin, içinde asla kullanmayacağım öğeler var - çünkü MT4'te bazı gerekli düğmelerin araç çubuğunda olmasına alışkınım. MT4 ile çalıştığım yıllar boyunca, gerektiğinde terminal düğmelerine ve aynı şekilde içerik menüsüne erişmek için zaten güçlü bir refleks geliştirdim.
Genel olarak, bağlam menüsü öğelerinin listesini kısaltmak için büyük bir istek vardır - bu en azından biraz rahatlık yaratacaktır, aksi takdirde açık artırmada yeterince olumsuz duygu vardır. Onlara yeni arayüzü kullanmanın verdiği rahatsızlıktan kaynaklanan rahatsızlığı eklemeye gerek yok. Memnun olmayanlar kalmasın diye, herkesin bu menüyü kendine göre ayarlayabilmesini istiyorum.
Sadece ölümlüler için MT5 programının arayüzüne göre! (programcılar değil)
-------------------------------------------------- --------------------
Belki programcılar için MT5 gerçekten büyük ölçüde geliştirildi ...
Ama sadece kalem satan ölümlüler için - çok daha kötü oldu! MT4'ten daha...
iyileştirmeler için -
1. NEDEN BU BÜYÜK İKONLAR? (açılır ve korkar)
her şey mükemmel bir şekilde görülebilir - HER PİKSEL GRAFİK ALTIN DEĞER !!))
MT4'ten daha az iade edin veya kazanın
daha iyi ! 3 simge boyutu konumu yapın -
şimdiki adıyla - büyük
mt4'teki gibi boyutta - orta
ve azaltılmış - küçük
1.1 autotrade butonunu iki versiyonda yapın - şimdi olduğu gibi ve kare şeklinde
(yani geniş değil)
2.Diğer tüm paneller gibi ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR YAPIN - standart araç çubuğu!
(dosya, görünüm, ekleme, vb...) - yani, hangi yazıtların bırakılacağını ve hangilerinin gizleneceğini seçme yeteneği ile ...
3. Ayrı (boş) bir kullanıcı paneli yapın - burada kendiniz yapabilirsiniz!
ne istersen ekle - ve terminalde bulunan tüm panellerden....
4. Herhangi bir paneli herhangi bir yere sürükleyip bırakmayı mümkün kılın!!! yani ekranda olduğu gibi -
Diyelim ki tf panelini standart olana koymak istiyorsunuz (sağında) .. ve nasıl değil)))
örneğin maxton'da olduğu gibi
Biraz rica ediyorum ... (belki de böyle dilekler olmuştur) ... yap - çok nazik ol -
sonuçta, fazla zaman almayacak ... ve kullanıcılar için kolaylık (tabii ki,
talip) - ekleyecek...
Not: lütfen ciddiye alın - şakalar olmadan - daha fazla monitör alın (22 inç monitörlerde çalışıyorum) ...
Tüm paneller ekrandaki herhangi bir yere takılır ve özelleştirilebilir - herhangi bir öğeyi gizleyebilirsiniz.
Paneldeki sağ düğmeye basmayı deneyin ve "Özelleştir"i seçin.
Tüm profesyonel ticaret platformlarında olduğu gibi MT5'te de çoklu monitörün uygulanmasını gerçekten görmek isterim. Böylece grafikler birden fazla monitöre yerleştirilebilir.
tabiki denedim.. ve MT5 ekranıma bakarsanız, sol panelin zaten benim tarafımdan konfigüre edildiğini görebilirsiniz (kaldırıldı-gizlendi gereksiz)...
ama 3 panelden herhangi birini standart olanın sağındaki alana taşımaya ne dersiniz (dosya, görünüm vb. yazıldığı yer ...) ... hareket ettiriyorum hareket etmiyor .... + yapılandır (Sizce gereksizleri kaldırın) ortaya çıkmıyor mu? ve simge boyutu? Yoksa bu ayarların nerede olduğunu görmedim mi? her şeye bakmış gibi...
lütfen ilk gönderideki noktaları cevaplayın ... ve genel olarak - arayüzde değişiklikler mümkün mü? Yoksa boşuna mı yazıyorum?
maliyetler mt5 inşa 291
Simgelerin boyutu hakkında soru zaten gündeme getirildi. Simgeler olduğu gibi kalacak (en azından özel bir ihtiyaç olmadan değiştirilmeyecekler) ...
Bir emri açma/kapama penceresinde, kullanıcı tarafından girilen slipaj miktarını kaydetmenize izin veren kutuyu işaretleyin - MT4'te mevcuttur ve uygundur, aksi takdirde beş haneli teklifler verirsiniz ve varsayılan slippage her zaman olur 8 puan. Kaymayı her seferinde manuel olarak yönetmek elverişsizdir, özellikle de beş basamaklı bir sayı için 8 puan, sürekli yeniden fiyat teklifi almanın anahtarıdır.
MetaEditor'da lütfen yan satır numaralandırmasını, kod bloklarını daraltma, eşleştirilmiş parantezleri vurgulama ve mevcut satırı vurgulama özelliğini Notepad++'da uygulandığı gibi girin (ekli ekran görüntülerine bakın)
MetaEditor'da lütfen yan satır numaralandırmasını, kod bloklarını daraltma, eşleştirilmiş parantezleri vurgulama ve mevcut satırı vurgulama özelliğini Notepad++'da uygulandığı gibi girin (ekli ekran görüntülerine bakın)