Yine eski bir sorun. Profilleri değiştirirken yine MT5 CAM sıralama pencerelerine sahibim!
Tabloların pencerelerini ihtiyacım olduğu gibi düzenlerim, başka bir profile geçerim, sonra tekrar tekrar pencereler dikey veya yatay olarak sıralanır - tam bir kaos!
Çocuklar, artık böyle yaşayamazsınız!
0.7263'te bir AL Limiti belirlerseniz, bu emir, Satış fiyatı 0,7263'e eşit veya daha düşük olduğunda tetiklenir. Alış fiyatının yalnızca 0,7264'e ulaştığı, tetiklenmeden önce tam olarak bir pip eksik olduğu tik grafiğinde görülebilir.
Durum çok basit - Buy Limit emrinin tetik fiyatı için grafikteki fiyatı alarak (Bid var, Ask değil) Alış ve Satış tetik fiyatlarını karıştırdınız.
Burada kimya yok.
Bu yüzden tekrar açıklamama izin verin. Diğer DC'lerde bu eksiklik yoktur, kene grafiğinin Bid ve Ask'ı, grafiğin Bid and Ask'ı ile kafa kafaya çakışır - bu bir şeydir. Ve iki - Bid'i Ask ile hiçbir şekilde karıştıramadım, çay, birkaç yıldır MT kullanıyorum. Grafikte satın alma limiti çizgisinin arkasına gizlenmiş Ask çizgisini görmemiş olmanız pek olası değildir, ancak mümkündür - belki de bu, sizce "her şeyin bu kadar basit" olduğu yerdir?
Alış ve Satış fiyatlarının göstergelerinin kene tablosundaki göstergelerle ne zamandan beri örtüşmediğini bana açıklayabilir misiniz? Harita tablosu bir mutfaktan, tik ağacı diğerindenmiş gibi geliyor... bazıları ormana gidiyor, bazıları yakacak odun için.
Genel olarak, bu DC'de, bu parite için spread, Piyasa İzleme penceresinin göstergelerine göre 6 pp'ye eşit olarak ilan edilir. Bu nedenle, yalan söyleyenin kene grafiği değil, bir grafik olduğu sonucuna varıyoruz, çünkü Bid ve Ask arasındaki fark sadece 5 pp. ve krallıklarında neden böyle bir karışıklık var, ya onlara ya da .. .
Tik grafiği teklifi grafikle eşleşiyor, aktivasyon fiyatı aynı, 63 ALIM LİMİTİ aktivasyon fiyatı 64 ASK fiyatından düşük. ASK fiyatı, tik grafiğinde açıkça gösterilir ve ana grafikte, kullanılan ölçek nedeniyle, etkinleştirme fiyat satırının arkasına gizlenmiş olabilir (etkinleştirilmişse).
Biri dışında hiçbir hata yok - su çitine bir gölge düşürdünüz.
Etkiyi en üst düzeye çıkarmak için gerçek fiyatlara bakmamanızı, aylık bir grafik açıp bu grafikte +-pip yakalamanızı öneririm.
Öyleyse, tanıtılan ve köklü terminoloji neden şimdi gördüğümle uyuşmuyor? Aktivasyon fiyatının hem tik grafiğinde hem de genel grafikte olduğunu iddia ediyorsunuz, ancak o zaman neden aktivasyon fiyatına aniden Ask deniyor ve tam olarak aktivasyon fiyatı değil de çakışmayabilir?
Alış fiyatını aktivasyon fiyatı olarak görmemek ve genel olarak bunların farklı fiyatlar olduğunu bilmek tek başıma hiç aklıma gelmedi, yoksa çoğumuz var mı? İşte ilginç olan...
Hangi anlamda ölçekten bahsediyoruz - anlamıyorum. TF anlamında, o zaman zaten en doğru olanıdır - M1, Ask ve Bid'in birleştirilmesi dışında, daha yüksek TF'lerde hatalar gözlemlemememe rağmen, hataları sıkıştıracak hiçbir yer yoktur, ancak bu bununla ilgili değildir. Resimde solda olan ölçek ayarlarından bahsediyorsak, onunla hiç oynamadım, tartışmayacağım.
Görünen o ki, tik grafiğindeki Satış fiyatı aktivasyon fiyatı ile çakıştığında, bir satın alma emri tetiklenecektir (63 & 63), ancak tetikleme sırasında genel grafikte kırmızı çizgi zaten olacaktır. 62. Terminolojik olarak bu fiyata aktivasyon fiyatı diyorsunuz, ancak sayısal olarak genel tabloya göre - bu bir arama ile fazla aktivasyon fiyatı olacaktır.
Her şeyin kurulu olduğu yerinde bir tane...
Ve ikinci "klon", coğrafyanın diğer ucunda, isimleri hiçbir şeye benzemeyen uzun isimlerle gizli dizinlerde bulunur ...
Bu konuda gerçekten rahat olan ve bu harika fikir hakkında gerçekten mutlu ve heyecanlı olan var mı?
Bu konuda gerçekten rahat olan ve bu harika fikir hakkında gerçekten mutlu ve heyecanlı olan var mı?
Bunun için Microsoft'a ve Vista ve üzeri sürümlerde güvenlik sisteminin sıkılaştırılmasına teşekkür etmeliyiz.
Terminal, işletim sisteminin önceki sürümlerinde (Vista'nın altında) veya tam yönetici hakları altında (UAC devre dışıyken) bir başlatma algılarsa, tüm verileri dizininde saklar. Terminali ve düzenleyiciyi başlatırken /portable tuşuyla bu modun etkinleştirilmesini de zorlayabilirsiniz.
Terminal, erişim hakları kısıtlamalarına sahip bir sistemde bir başlatma algılarsa, veri klasörünü kullanıcının dizinine aktarır (aksi takdirde, dizinine hiçbir şey yazılamaz).
Ya da sadece bir kaldırma yapıp ayrı bir klasöre yüklerseniz belki her şey çözülür ...?
MT4 ve MT5 terminallerinin geliştiricilerine.
Tüccarlar, diğer PC kullanıcıları gibi, 19" ila 32" ve üzeri matris boyutlarına sahip yeni geniş ekran LCD monitörlere geçiyorlar. Gösterge tablolarının pencerelerini biçimlendirme sorunuyla sürekli karşılaşıyorum. Sorun MQ terminalinden bile uzanıyor, ancak geniş ekran monitörlerle özellikle alakalı hale geldi. Terminalde, pencerelerin düzeni sadece "Cascade" ile doğru bir şekilde gerçekleştirilir. "Dikey" ve "Yatay" pencerelerinin konumu yalnızca 2 ve 3 pencere açıkken doğrudur. Daha fazla sayıda pencereyle, yalnızca "Izgara" modunda bulunurlar. "Dikey" modda 5-6 pencere ile çalışmak gerektiğinden, sürekli olarak manuel olarak hizalamanız ve hizalamanız gerekir. Küçültülmüş pencerelerin de MT5'te biçimlendirilmesine özellikle şaşırdım, ki bu MT4'te değil, MT4'te yok ve böyle bir ihtiyaç yok.
Terminal geliştiricilerinden MT4 ve MT5 için ek bir "Grid" modu eklemelerini, "Dikey" ve "Yatay" modlarını düzeltmelerini rica ediyoruz. Ayrıca, MT5'te simge durumuna küçültülmüş pencerelerin biçimlendirmesini hariç tutun.
Cevabınızda orijinal ekran görüntüsünü kullandığınızda "Ticaret" penceresini kasten gizlediniz mi?
Şu anki fiyatın ne olduğunu görün. Yani - 65. Yani, grafikte - 63, ancak kene tablosunda - 64'e itiraz ediyorsunuz ve artık itiraz etmiyorsunuz ve "Ticaret" penceresinde - 65.
Ve bundan sonra hangimiz çitlere gölge düşürecek?
Burada, karşılaştırma için, her üç yerde de (altı kırmızıyla çizilmiş) fiyatın olması gerektiği gibi aynı olduğu bir ekran görüntüsü. Doğru, bekleyen bir satın alma limiti değil, tetiklenmiş bir piyasa satın alımı olduğundan, fiyat Ask değil, Bid'dir.
Ancak bu durumda önemli değil, çünkü bu durumda fiyatın her üç yerde de kesinlikle aynı olması gerektiğinden bahsediyoruz. Ancak, orijinal ekran görüntüsüne bakılırsa, en az iki yerde farklı.
Burada gerçekten kimya yok. Peki ya MT4'teki kalıp?