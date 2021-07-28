MT5 için dilekler - sayfa 38
Halihazırda birkaç ekonomi haberimiz var, sonuncusunda bu haberler grafikte bayraklar şeklinde gösteriliyor.
Muhtemelen kendimden geçiyorum, ancak her şey olduğu gibi kalırsa, mql arayüzü uygun olmayacaktır.
1 yardımda olay gibi bir nesne bulana kadar, tam olarak bu nesnelerin bir listesi nasıl alınır?
2 Sembole bağlı olarak her grafiğin kendi (profil haberleri) görüntülendiğini anlıyorum, grafiği çağırarak denedim, ancak ChartWindowFind(chart_id,"XXXXXXX") yalnızca göstergeler için çalışıyor. Ve sonra tüm haberler için bir grup çizelgeyi ayrıştırmak gerekecek.
" Ekonomik takvim " sekmesinde görüntülenen tabloya erişmenin daha uygun olacağını düşünüyorum, özellikle hücrelerin kaydedilmesi önemlidir.PS Yine, gerekmedikçe grafikteki haber bayrakları nasıl devre dışı bırakılır?
PS Yine, gerekmedikçe grafikteki haber bayrakları nasıl kapatılır?
Ekonomik takvim tablosunda sağ tuşa basın. İşte burada. Doğru, her şeyi etkinleştirebilir / devre dışı bırakabilirsiniz.
MT'yi kapattı, bayrakları yerinde açtı, her zaman elleriyle yıkmak uygun değil.
Görüntülemek veya görüntülememek için bir ön ayara ihtiyacınız var.
1 yardımda olay gibi bir nesne bulana kadar, tam olarak bu nesnelerin bir listesi nasıl alınır?
Grafik? OBJ_EVENT?
Takvim menüsü -> Grafiklerde göster -> Otomatik Güncelleme Kapalı.
TERMINAL_CONNECTED bağlantı durumu türüne benzer bir "piyasa açık/kapalı" durum bayrağına sahip olmak istiyorum.
Şimdi piyasa kapalı ama bir bağlantı var yani bu durumu filtreleyecek bir şey yok.
İşte bir zamanlayıcıda bir danışman ve günlüğü her türlü çöple tıkar.
Bu arada, MT4'te de aynı sorun var, döngülü komut dosyası bu komut için filtrelenemiyor.
Aşağıdaki kodu böyle bir durumu yakalamak için yazdım ama testerda kategorik olarak çalışmayı reddediyor, demo hesapta gayet iyi çalışıyor