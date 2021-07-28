MT5 için dilekler - sayfa 79
MetaQuotes'tan VPS? - harika bir fikir! (sevinç için zıplamak)
MetaQuotes, Uzman Danışmanımı bir VPS'ye yerleştirmeye cesaret edebileceğim belki de tek şirkettir (eğer varsa, kendi sunucum dışında).
Üçüncü taraf sunucuları neden sevmiyorsunuz? Nelere dikkat edilmeli?
Bu sunucuların sahiplerinin sunuculara ve dolayısıyla danışmanlarınıza erişimi olması.
Ve MetaQuotes için diğer insanların Uzman Danışmanları bir tabu, onlar için bu bir onur meselesi.
Bunu söylemek çok kaba ve kaba ama işler böyle.
Teşekkür ederim Ve bir seçenek olarak, danışmanı hesaba bağlama. Sunucuda yalnızca derlenmiş sürümü tut ...?
İlginç. Şimdilik test erişimi sipariş ettim. VPS'nin ne hakkında olduğunu anlayın. Neden üçüncü taraf sunucuları sevmiyorsunuz? Nelere dikkat edilmeli?
İlk ve muhtemelen en önemli şey, terminalin kesintisiz çalışması, yani DC sunucusuna ping atmasıdır.
Sadece bir üçüncü taraf VPS'nin sahipleri muhtemelen sunucularını terminalin özel ihtiyaçları için yapılandırmayacaktır.
Trafik terminali az tüketir, bu da teorik olarak aylık ücretin azaltılabileceği anlamına gelir (+ kesintisiz çalışma gereklidir).
MQ verileri önbelleğe alabilir (neyse ki DC çok fazla değildir) ve ortak bir proxy üzerinden girdi trafiği yayınlayabilir, üçüncü taraf sahipleri bunu kesinlikle yapmayacaktır.
Ayrıca, MQ'nun güçlü teknik desteğe sahip olduğunu ve sürekliliğin ne olduğunu anladıklarını zaten söyledim, üçüncü taraf VPS sahipleri ise bağlantının kısa bir süre için düzenli olarak koptuğu gerçeğini görmezden gelebilirler.
Buy Stop Limit ve Sell Stop Limit bekleyen emirleri verirken , işlem fiyatını (resimde yeşil ile işaretlenmiştir) ve emrin fiyatını ( resimde mavi ile işaretlenmiştir) belirtmeniz gerekmektedir.
Grafikte emir verildikten sonra sadece yeşil çizgiyi yani fiyat ulaştıktan sonra Buy Limit emrinin verileceği seviyeyi görüyoruz. Alım/Satış Limitinin belirleneceği seviyeyi grafiğe yerleştirmenin hala gerekli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, Terminal Ayarları'ndaki "Sürükle alım satım seviyelerini devre dışı bırak" seçeneğinin devre dışı bırakılması şartıyla, bu seviye ayarlanabilir.
Daha uygun olacağını düşünmüyor musun? Şimdi bu an tamamlanmamış gibi görünüyor. Lütfen istediğiniz gibi kabul edin.
Terminalin hafif versiyonunu kullanabilmek istiyorum, bu özellikle VPS'de otomatik alım satım için geçerlidir.